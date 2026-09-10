Los hutíes toman el control de toda Hudeida y amenazan al puerto de Moca, en el mar Rojo

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Saná, 10 sep (EFE).- Los rebeldes chiíes hutíes del Yemen han tomado el control de toda la estratégica provincia de Al Hudeida (oeste) tras haber expulsado a las tropas del Gobierno reconocido internacionalmente de la ciudad de Hays, y se encuentran a unos 15 kilómetros del puerto de Moca, en el mar Rojo, informaron este jueves a EFE fuentes militares yemeníes.

La ofensiva se intensificó durante la noche cuando los hutíes completaron su captura del distrito de Hays, al sur de la provincia costera de Al Hudeida, y de donde las tropas leales al Gobierno reconocido se vieron obligadas a replegarse hacia Moca, a unos 80 kilómetros. EFE

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