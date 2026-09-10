El 'Gernica' de Picasso volvió a España hace 45 años

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Madrid, 10 sep (EFE).- El 'Guernica', obra cumbre de Pablo Ruiz Picasso, volvió a españa hace justo 45 años. El cuadro se ha consolidado como uno de los grandes símbolos universales contra la guerra y la barbarie, además de un referente del arte contemporáneo español y de la memoria democrática. Encargado en 1937 por el Gobierno de la II República para el pabellón español de la Exposición Universal de París, tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial Picasso decidió trasladar la obra al Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York. El artista condicionó la vuelta del cuadro a España al restablecimiento de las libertades democráticas en el país.