Un estudio cuestiona que el calentamiento aumente la capacidad del bosque para captar CO2

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Madrid, 10 sep (EFE).- La idea de que los bosques podrían capturar más CO2 a medida que aumenten las temperaturas al alargarse su temporada de crecimiento es puesta en cuestión en un nuevo estudio, que pone el foco en la importancia de la velocidad de crecimiento, el cual disminuye con la sequía.

Un equipo internacional, con participación de la Estación Experimental del Zaidín (EEZ-CSIC) y del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC), publica en Science un estudio que analiza cómo se forma la madera en coníferas de más de un centenar de bosques, desde las regiones boreales hasta zonas semiáridas.

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La investigación, basada en el análisis de más de 50.000 muestras de madera de coníferas de cuatro continentes, señala que, aunque los árboles crecen más tiempo debido al calentamiento global, esto no implica que produzcan más madera ni que aumente su capacidad para captar CO2.

Los bosques desempeñan un papel clave en la lucha contra el cambio climático porque los árboles capturan dióxido de carbono de la atmósfera y lo almacenan durante años o incluso siglos en su madera.

A medida que aumentan las temperaturas, la temporada de crecimiento de los árboles se prolonga, lo que ha llevado a pensar que los bosque podrían absorber aún más carbono en el futuro, pero el equipo advierte de que la realidad es más compleja.

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El estudio analizó cómo se forma la madera en coníferas y reveló que no basta con que los árboles dispongan de más tiempo para crecer, pues lo que realmente determina cuánto crecen y cuánto carbono almacenan es la velocidad a la que producen nuevas células de madera.

A diferencia de lo que se pensaba, los resultados demuestran que, aunque el calentamiento alarga la estación de crecimiento, este efecto puede verse contrarrestado por unas condiciones cada vez más secas.

La producción de madera aumenta con la temperatura solo hasta un determinado punto, a partir de ahí, la escasez de agua ralentiza el crecimiento de los árboles y reduce su capacidad para fijar CO2.

Las muestras usadas se recogieron durante varias temporadas de crecimiento, tras lo que cada una fue procesada, fotografiada al microscopio y se analizó célula a célula para monitorizar la formación de nuevas células.

Así, se pudo ver con precisión cuándo los árboles forman madera activamente, saber cuándo comienza y termina este proceso y medir el ritmo al que producen nuevas células de madera, explicó el líder del estudio, Antoine Cabon de la Estación Experimental del Zaidín (Granada).

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Los investigadores descubrieron que la velocidad a la que los árboles producen nuevas células de madera influye más en el crecimiento anual que la duración del período durante el que estas se forman.

La temperatura afectó de forma distinta a ambos factores. Aunque las condiciones más cálidas tendieron a alargar la temporada de crecimiento, la tasa de producción celular no siguió aumentando indefinidamente.

Por encima de una temperatura media anual de unos seis grados, esta comenzó a disminuir, probablemente debido a una menor disponibilidad de agua.

Este hallazgo ayuda a explicar por qué el alargamiento de la temporada de crecimiento no tiene las mismas consecuencias en todos los bosques.

En los boreales, donde las bajas temperaturas limitan el crecimiento, suelen beneficiarse del calentamiento porque los árboles pueden crecer durante más tiempo y a mayor velocidad, pero en los templados y mediterráneos, el beneficio potencial se reduce a medida que el aumento de las temperaturas y la menor disponibilidad de agua ralentizan la producción de nuevas células de madera.

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Si el calentamiento continúa, "incluso los bosques boreales podrían experimentar una formación de madera más lenta y perder los beneficios de una temporada de crecimiento más larga", advierte Cabon.

Los resultados del estudio indican, según el investigador, la importancia de considerar tanto la duración de la formación de madera como la rapidez con la que ocurre al predecir cómo responderán los bosques al calentamiento global.