Rusia y China desafían la validez de las sanciones a Irán en un tenso Consejo de Seguridad de la ONU

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El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha vivido este jueves un nuevo episodio de tensión entre los miembros permanentes de la ONU durante un debate para adoptar el orden del día relativo al régimen de sanciones contra Irán, con Rusia y China desafiando la validez de dichas restricciones a Teherán.

Reino Unido, Francia y Estados Unidos han defendido firmemente que haya una reunión en el Consejo sobre el programa nuclear iraní, mientras que China y Rusia apuntan a que los países occidentales incumplieron el acuerdo de 2015, por lo que cualquier decisión al respecto carece de validez legal.

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La embajadora británica ante Naciones Unidas, Sarah MacIntosh, ha recordado que el mecanismo de sanciones --conocido como snapback y que permite al grupo E3 (Alemania, Francia y Reino Unido) reactivar las sanciones de la ONU-- se ejecutó de forma efectiva en septiembre de 2025, después de que el Consejo no respaldara mantener la suspensión de las medidas contra Teherán.

Así, ha defendido que, al no salir adelante la congelación de las sanciones, el 'snapback' restableció de forma automática las resoluciones previas a 2015. Además, esto reactivó también la obligación del Comité 1737 --creado en 2006 para supervisar las restricciones-. de rendir cuentas cada 90 días.

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"Seis resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, incluida la 1737, llevan casi un año en vigor. La resolución 1737 es clara en su mandato: el Comité debe informar al Consejo de Seguridad sobre su labor al menos cada 90 días", ha señalado durante su turno de palabra.

Por su parte, la embajadora estadounidense ante la ONU, Jennifer Locetta, ha señalado que Washington respalda "plenamente la declaración" de MacIntosh. "Hace un año, este Consejo optó, en una votación decisiva, por permitir la reimposición de las resoluciones 1696, 1737, 1747, 1803, 1835 y 1929 del Consejo de Seguridad. En virtud de esta decisión, se restableció el Comité de 1737", ha dicho.

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De igual forma, Jéerome Bonnafont, embajador francés ante Naciones Unidas y presidente del Consejo de Seguridad durante el mes de septiembre, se ha mostrado a favor de celebrar la sesión "de conformidad con el mandato otorgado por las resoluciones del Consejo".

El embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, ha apuntado a que "ciertos miembros del Consejo de Seguridad no cesan en sus intentos de abusar del reglamento interno para legitimar sus pretensiones unilaterales relativas al supuesto mecanismo de restablecimiento automático de sanciones".

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"El mecanismo para restablecer las resoluciones anteriores del Consejo de Seguridad sobre la cuestión nuclear iraní, previsto en la resolución 2231, no se activó debido a diversas razones jurídicas y de procedimiento (...) En consecuencia, no existe fundamento alguno para reanudar las actividades del Comité 1737, que dejó de existir en 2015, ni para debatir su labor en el Consejo", ha argüido.

De igual forma, el embajador chino, Sun Lei, ha indicado que "el Consejo de Seguridad debe desempeñar un papel constructivo", instando a los países a dejar de utilizar el organismo "para promover sus propias agendas políticas y evitar crear nuevos obstáculos para la solución política del problema nuclear iraní".

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"Interpretar erróneamente el contexto histórico del problema nuclear iraní, ignorar las dificultades que enfrenta Irán para restablecer las salvaguardias y la verificación, e insistir en impulsar el restablecimiento de las sanciones contra Irán en el Consejo de Seguridad, así como forzar la intervención del Consejo de Seguridad en el tema nuclear iraní, no contribuirá a generar confianza ni a superar las diferencias entre las partes", ha dicho.

Más allá del debate técnico sobre el reglamento --puesto que el orden del día se ha acabado aprobando con once votos a favor frente a dos en contra, habida cuenta de que este tipo de votaciones no pueden ser bloqueadas por el veto de un miembro permanente-- la disputa pone de manifiesto una profunda fractura geopolítica entre las grandes potencias del Consejo de Seguridad a colación de Irán.

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