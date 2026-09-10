Ucrania ataca puerto en la región caucasiana de Daguestán y una mujer muere en Voronezh

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Moscú, 10 sep (EFE).- Ucrania atacó hoy la infraestructura portuaria de la región rusa de Daguestán, en el Cáucaso norte, causando daños colaterales en un teatro local, mientras que en la región sureña de Voronezh una mujer murió tras la caída de un dron sobre su casa, informaron las autoridades locales.

Según informó este jueves el gobernador en funciones daguestaní, Fiódor Schukin, en Telegram, "las defensas antiaéreas repelieron un ataque de drones enemigos, todos los objetivos fueron aniquilados. A consecuencia de la caída de sus fragmentos se desataron incendios en la infraestructura portuaria y el teatro musical dramático Gamzat Tsadas de Majachkalá".

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Schukin indicó que los incendios fueron sofocados rápidamente, no hubo muertos ni heridos y agradeció a "nuestros defensores del cielo por su servicio".

Prometió que el teatro será reparado en breve "para que nuestros artistas puedan volver lo antes posible a los ensayos y al escenario, y el público, ir a los espectáculos".

La sureña región de Voronezh también fue atacada por drones ucranianos, indicó el gobernador local, Alexandr Gúsev, quien lamentó la muerte de una mujer en la localidad de Borisoglebsk, tras la caída de uno de estos artefactos sobre su casa.

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"Otras dos personas resultaron heridas, recibieron atención médica en el lugar de los hechos", añadió en MAX, la red de mensajería rusa.

En la también sureña Rostov, según informó en MAX el gobernador de la región, Yuri Slusar, fueron derribados cerca de 90 drones durante la pasada noche sobre cuatro ciudades y 16 municipios.

En total, según el Ministerio de Defensa ruso, desde las 20:00 hora local del miércoles (17:00 GMT) hasta las 08:00 de la mañana del jueves (05:00 GMT) fueron "interceptados y aniquilados 448 drones ucranianos de ala fija" sobre trece regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Caspio. EFE

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