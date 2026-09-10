Gabriela Guillén se confiesa sobre su relación con Bertín Osborne: "Un camino muy doloroso, la verdad siempre llega"

29/10/2025 Gabriela Guillén en el estreno de la obra de teatro de Terelu Campos, 'Santa Lola' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Recuperado de los problemas respiratrios que ha sufrido en los últimos meses a causa de una neumonía aguda que contrajo el pasado mayo y que le obligó a cancelar su gira de conciertos, Bertín Osborne ha reaparecido este miércoles en el plató de 'Y ahora Sonsoles' y, además de aclarar sus polémicas palabras sobre el amor y confesar que ha estado enamorado "hasta las trancas" de Fabiola Martínez y Sandra Domecq, también se ha sincerado sobre su idilio con Gabriela Guillén: "Yo no recuerdo haberle dicho que era el amor de mi vida porque sino seguiríamos juntos. Tuvimos una relación estupenda pero se paró y se acabó". "El niño es muy cariñoso, muy gracioso, un amor. Le veo mucho y estoy organizando una reunión con mis hijas en los próximos días" ha revelado, dejando entrever que pronto se producirá el primer encuentro entre el hijo que tiene en común con la paraguaya, David (2) y sus hermanas Alejandra, Eugenia y Claudia Osborne.

Unas declaraciones que Gabriela no ha visto por encontrarse disfrutando de uno de los desfiles de Madrid es Moda, pero a las que ha reaccionado ante las cámaras de Europa Press, sin ocultar su felicidad porque el artista le haya dado por fin su sitio. "Maravillo. Me alegro que haya hablado del niño porque eso será algo muy bonito para su hijo, que lo vea en un futuro, que hable bien, siempre. Me alegro porque realmente todo lo que él puede decir bueno de su hijo y realmente lo sienta está bien para mí y me siento feliz también por mi hijo que es lo único que importa" ha expresado.

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"Para mí Bertín ha sido algo muy bonito y espero que yo haya sido el amor de su vida, él siempre se ha referido a mí con mucho cariño y mucho amor. Pero bueno, la vida, el destino nos ha dado algo tan maravilloso... creo que la verdad siempre llega y a mí se me ha juzgado muchísimo nuestra relación, en cuanto al niño también, de nuestro hijo se ha dicho muchas cosas... Creo que todo tiene su tiempo y llega al final... Ha sido el camino muy doloroso para mí, sobre todo escuchar barbaridades sobre mi persona, se ha dudado mucho... Entonces son cosas que a mí se me quedan, pero bueno, por el bien de mi hijo y por la armonía que tenemos que llevar..." ha revelado emocionada, reconociendo que todo lo malo que vivió tras hacerse público su romance con el cantante compensa por el hecho de haber tenido a su pequeño.

Muy discreta, Gabriela no ha querido dar ningún detalle sobre la reunión que están organizando para que las hijas de Bertín conozcan a su niño, pero sí ha confirmado que "va a llegar ese momento y lo hemos hablado, lo hemos comentado hace dos días, pero desde luego de mi boca no ha saildo. Si lo ha dicho él pues me alegro que lo haya sentido así, que lo haya hecho de esa manera, y que por lo menos, pues bueno, que diga las cosas...Y no siempre de esa manera tan brusca y tan espontánea, y tan rara de decir las cosas, que me parece coherente".

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Y aunque el cantante ha asegurado que desconocía que hace años Gabriela tuvo una breve relación con Cristiano Ronaldo, Gabriela le ha desmentido con un rotundo "¿Qué ha dicho eso? Es mentira, es mentira porque él lo sabe y además me ha dicho cosas que no puede decir. Él lo sabía, me ha dicho que no iba a comentar, pero eso no es así".