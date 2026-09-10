Zelenski anuncia su llegada a Canadá tras participar en el funeral de Harald V en Noruega

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Kiev, 10 sep (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este jueves su llegada a Canadá después de participar en la víspera en Oslo en el funeral del rey Harald V de Noruega.

“El principal foco será el apoyo a Ucrania para que podamos proteger nuestros cielos y prepararnos para el invierno”, dijo Zelenski en X al informar de su llegada a Canadá.

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El presidente ucraniano, que recordó en su mensaje el apoyo constante que ha recibido de Canadá desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala, tiene previsto reunirse con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Zelenski inicia esta nueva visita exterior después de que se conociera anoche que un dron ruso estuvo a punto de impactar en el avión en el que viajó desde Moldavia a Oslo.

"Su avión estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando despegaba de Moldavia. Esa es la realidad a la que se enfrenta", declaró a la televisión pública noruega, NRK, el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, tras ser informado del incidente por Zelenski.

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La oficina presidencial ucraniana no ha informado públicamente hasta ahora de lo ocurrido. EFE