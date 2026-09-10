Tres sismos de magnitud 4 y 5 sacuden la región Amazonas, en el norte de Perú

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Lima, 10 sep (EFE).- Tres sismos de magnitudes 5.0, 4.1 y 5.4 sacudieron este jueves la región Amazonas, ubicada en la selva norte de Perú, sin que se notificaran daños personales o materiales hasta el momento, según informó el Centro Sismológico Nacional.

El último movimiento telúrico se reportó a las 05:39 horas (10:39 GMT) de magnitud 5.0 y con epicentro a 94 kilómetros al noreste del distrito de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui.

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Además, el epicentro del sismo estuvo a una profundidad de 15 kilómetros y se sintió con una intensidad III en Santa María de Nieva.

Horas antes, otro sismo de magnitud 4.1 se registró a las 02:04 horas (07:04 GMT) a 94 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva y con una profundidad de 15 kilómetros.

Los terremotos en Amazonas empezaron este jueves a las 01:42 horas de la madrugada (06:42 GMT) con un movimiento de magnitud 5.4 e intensidad III a IV en el mismo distrito de Santa María de Nieva.

En este primer sismo, el epicentro estuvo a 92 kilómetros al noreste del referido distrito y a una profundidad de 15 kilómetros.

Perú está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce el 80 % de la actividad sísmica mundial, y en lo que va del año ha registrado más de 650 sismos, con varias regiones entre las más afectadas, como Junín, Ica y Arequipa, entre otras.

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El último terremoto devastador en Perú ocurrió en 2007 con el sismo de Ica, de magnitud 7.9, que dejó más de 500 muertos y millonarios daños materiales por la destrucción de infraestructura, carreteras y viviendas en esa región sureña del país.EFE