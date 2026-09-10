Nabep, la petrolera de Alejandro Betancourt y el Gobierno de EEUU, prevé duplicar su producción para 2028

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North American Blue Energy Partners (Nabep), petrolera liderada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt en la que también participará, de manera mayoritaria, el Gobierno estadounidense, tiene previsto más que duplicar su extracción de crudo en Venezuela en poco más de dos años.

Según ha explicado la compañía a 'Bloomberg', su objetivo es elevar la producción hasta los 500.000 barriles diarios para finales de 2028 desde los 200.000 actuales. Hasta ahora, el crecimiento de Nabep se ha financiado con recursos propios, por lo que cualquier aportación externa acelerará la expansión de sus operaciones.

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Nabep saltó recientemente a la palestra cuando el presidente Donald Trump firmó con ellos lo que el mandatario calificó como "el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial". Gracias al mismo, Nabep se hizo con una concesión para explotar 17 yacimientos con unas reservas probadas de 65.000 millones de barriles durante 100 años.

La firma de hidrocarburos ha asegurado que su pacto con Estados Unidos impulsará la ejecución de su plan estratégico. En este sentido, Nabep ha multiplicado por más de diez su producción desde 2024 para convertirse en la segunda operadora privada más grande con presencia en Venezuela.

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"Antes de nuestro acuerdo con el Gobierno de EE.UU. ya íbamos por buen camino para mantener ese impulso. Esta colaboración, y la inversión externa que traerá consigo, no hace más que acelerar la trayectoria que veníamos siguiendo", ha resumido Nabep.