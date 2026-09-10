Tommy Hilfiger convierte el Hotel Plaza en su pasarela y pasea al perro de Taylor y Travis

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Nora Quintanilla

Nueva York, 10 sep (EFE).- Tommy Hilfiger convirtió este jueves el Hotel Plaza de Nueva York en una animada pasarela en la que presentó su colección para la próxima primavera, ofreció un concierto y hasta sacó a pasear al perro de Taylor Swift y Travis Kelce.

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El diseñador abanderado del estilo 'made in USA' volvió a la Semana de la Moda por todo lo alto con un desfile que buscaba ser una "experiencia", según dijo a los medios estadounidenses, y eligió la entrada del icónico edificio que fue su hogar durante una década.

Por allí pasaron decenas de maniquíes liderados por la supermodelo Gigi Hadid, e incluyendo al hijo mediano de los Beckham, Romeo, que caminaron entre hileras de sofás dispuestos en torno a un elegante bar mientras una orquesta versionaba himnos de pop y rock.

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El suéter de punto trenzado fue la pieza clave, combinado con camisas, faldas plisadas por debajo de la rodilla para mujer y pantalones de pinzas para hombre, y entre los abrigos destacó la chaqueta universitaria ('varsity'), emblemática de la tendencia 'preppy' de Hilfiger.

El evento del diseñador había causado gran expectación porque el nuevo embajador de la marca es el jugador de fútbol americano Travis Kelce, que está recién casado con la estrella del pop Taylor Swift, y que posa en la campaña de fotos con el perro samoyedo de la pareja.

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No obstante, hoy solo hizo acto de presencia el can de pelaje blanco cuando Hilfiger salió a despedirse con él al final del desfile y protagonizó un simpático momento al salir corriendo casi arrastrando al modisto, quizás emocionado con la cantidad de gente que le aplaudía.

La escena quedó inmortalizada por todos los asistentes que estaban grabando con sus teléfonos la aparición sorpresa de la cantante Slayyyter como colofón al espectáculo, y que interpretaba el pegadizo "himno" de las redes sociales de este verano: 'Dance...'.

El pasado mes de marzo, la empresa PVH, propietaria de la marca, anunció que Kelce era su nuevo embajador global y "colaborador creativo", y adelantó que formaría parte de campañas y eventos, y posiblemente también de una línea de ropa conjunta.

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Hilfiger no siempre presenta sus colecciones en la New York Fashion Week (NYFW), pero cuando lo ha hecho ha elegido lugares icónicos de la ciudad, como el Oyster Bar de la estación Grand Central o un antiguo ferry de los que conectan Manhattan y Staten Island.

El modisto fue un pionero del modelo de ventas 'see now, buy now', que lanzaba al mercado los artículos tras el desfile, pero parece haber vuelto al ciclo tradicional por temporadas, dando gran relevancia a celebridades e 'influencers' que lucen sus prendas en el evento.

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Frente al Hotel Plaza, este jueves se arremolinaba una multitud de fotógrafos y curiosos en busca de rostros conocidos, y los hubo: las cantantes Camila Cabello y JiSoo, los actores Lukas Gage Patrick Schwarzenegger, la modelo Kate Moss o el baloncestista Karl-Anthony Towns.

También hubo representación española, con el actor Arón Piper, la cantante Bad Gyal o el empresario de moda Bruno Casanovas.

El evento fue una gran operación logística, con un punto designado de llegada en vehículo para los cientos de invitados que congestionaron el tráfico junto a la Quinta Avenida, retrasaron el inicio del desfile media hora y después se quedaron a tomar una copa de champán.

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Tommy Hilfiger tuvo una facturación global de unos 9.000 millones de dólares en 2025, según un comunicado de PVH (Phillips-Van Heusen), el conglomerado que adquirió la marca en 2010. EFE

(foto)(video)