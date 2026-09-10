La Bolsa de São Paulo sube un 1,42 % tras una nueva encuesta con Bolsonaro a la cabeza

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São Paulo, 10 sep (EFE).- La Bolsa de São Paulo subió un 1,42 % este jueves, tras una nueva encuesta electoral que muestra al candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro ligeramente por delante del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

El Ibovespa, índice de referencia del mayor mercado bursátil latinoamericano, cerró la jornada en los 188.268 puntos.

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Los inversionistas reaccionaron positivamente a la publicación de una encuesta de Atlas/Intel que da al ultraderechista Bolsonaro un 46,4 % de las intenciones de voto en la segunda vuelta y a Lula, un 46,2 %.

Bolsonaro, quien ha prometido bajar impuestos si gana las elecciones de octubre, es el favorito del mercado debido a sus posiciones económicas más liberales.

Los títulos de la petrolera estatal Petrobras, uno de los principales valores del parqué, avanzaron un 1,4 %.

Sin embargo, las acciones que registraron las mayores ganancias fueron las de las tiendas Casas Bahia (+12,3 %) y las de la fabricante de etanol Raízen (+7,6 %).

Del otro lado, las mayores pérdidas fueron para los títulos de la empresa de cosméticos Natura (-3,3 %) y los de la agencia de viajes CVC (-3 %).

En el mercado de divisas, el real brasileño se apreció un 0,18 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,102 reales tanto para la venta como para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado en la jornada superó los 30.943 millones de reales (unos 6.000 millones de dólares o 5.200 millones de euros), en más de 3,7 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión. EFE