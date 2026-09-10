Guardar

Samsung destaca cómo la Inteligencia Artificial facilita la rutina del hogar y transforma la experiencia del hogar conectado

PR Newswire

PUBLICIDAD

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de septiembre de 2026

Con un enfoque en conectividad e innovación, The Brief mostró cómo la Inteligencia Artificial permite que los electrodomésticos aprendan de los hábitos de los consumidores y simplifiquen diferentes tareas del hogar

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Samsung celebró este miércoles 9 de septiembre en Ciudad de México, por tercer año consecutivo, una nueva edición de The Brief, evento que presenta las novedades y tecnologías de la marca para el sector de electrodomésticos en Latinoamérica. La presentación tuvo como enfoque la evolución de la Inteligencia Artificial (IA) aplicada a los electrodomésticos y su papel en la construcción de un hogar cada vez más conectado, intuitivo y personalizado.

PUBLICIDAD

A lo largo del evento, la compañía presentó cómo la IA pasa a actuar como un elemento común entre diferentes categorías de productos, al conectar la climatización, el lavado, la sala y la cocina en un ecosistema capaz de aprender hábitos, automatizar tareas y optimizar el consumo de energía a través de la plataforma SmartThings.

Durante The Brief, los participantes pudieron explorar el ecosistema Bespoke AI a través de los nuevos refrigeradores French Door Samsung Bespoke AI RF29D Family Hub con pantalla de 32 pulgadas, el nuevo Refrigerador French Door con tecnología AutoView RF80H además de la lavasecadora WD13FG, la lavasecadora WD90H de 3era generación, la lavadora WF90F con secadora DV90F, la lavasecadora Bespoke AI Laundry All in One Combo y el aire acondicionado Inverter WindFree™ AI.

PUBLICIDAD

"Nuestra visión en Samsung es seguir transformando la relación entre la familia y su hogar. Al integrar Inteligencia Artificial en nuestros electrodomésticos, hacemos que las tareas del día a día sean más sencillas, dinámicas e inteligentes, permitiendo que los equipos se anticipen a las necesidades reales de la casa. La tecnología debe asumir parte de las tareas operativas para liberar tiempo valioso y permitir que las personas se enfoquen en lo que verdaderamente importa", destacó HS Jo, presidente y CEO de Samsung América Latina.

Tecnologías y funciones integradas de la línea Bespoke AI

La Inteligencia Artificial es un hilo conductor capaz de simplificar las tareas cotidianas y permitir que los electrodomésticos actúen de forma integrada. Con SmartThings, la tecnología ayuda a personalizar tareas y adaptar el funcionamiento de los productos a la rutina del hogar de esta manera:· Integración con SmartThings: conectividad unificada entre aire acondicionado, área de lavado y cocina para la automatización de tareas diarias.

PUBLICIDAD

· Eficiencia energética con IA: monitoreo continuo y gestión inteligente para la reducción del consumo de energía.

· Personalización de rutinas: aprendizaje continuo de los hábitos de los usuarios para adaptar el funcionamiento de los dispositivos a las necesidades del hogar.

Aire acondicionado Inverter WindFree™ AI

Un aire acondicionado que trabaja para ti y se adapta a tu hogar. Gracias a la inteligencia artificial, integra conectividad, confort, ahorro de energía e higiene en una experiencia más personalizada.· Confort personalizado: la IA aprende tus hábitos para ajustar automáticamente la temperatura y crear un ambiente agradable en cada momento, incluso durante las horas de sueño. Además, la tecnología WindFree™ dispersa el aire de forma suave, evitando corrientes directas.

PUBLICIDAD

· Ahorro de energía inteligente: con el modo AI Energy y SmartThings Energy, puedes monitorear y gestionar el consumo desde la app SmartThings, para reducir el uso de energía hasta en un 30%. La tecnología WindFree™ también contribuye a un ahorro energético de hasta un 77%.

· Conectividad que simplifica tu día: controla y gestiona tu aire acondicionado desde SmartThings, para disfrutar una experiencia más práctica, automatizada y conectada.

· Bienestar en cada ambiente: gestiona de forma inteligente, y simultánea, la humedad y la temperatura para mantener un entorno más cómodo y saludable.

Lavasecadora Samsung WD90, WD13FG Samsung combo 3.ª generación (WD90H), Lavadora WF90F + Secadora DV90F y Bespoke AI Laundry All in One Combo

En el área de lavado, la IA ayuda a automatizar decisiones durante el lavado y el secado. El resultado es una rutina más sencilla, con menos intervenciones manuales y un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. Ofrece ciclos rápidos de lavado y secado para optimizar el tiempo y el consumo de recursos, lo que reduce en el consumo de energía durante el ciclo completo; incluso brinda limpieza profunda mediante el uso de vapor y mayor conveniencia gracias a la higienización automática.

PUBLICIDAD

A todos estos avances se les suma las ventajas de Samsung Care+ en México, un servicio anual que incluye un mantenimiento anual con limpieza por ultrasonido, que ayuda a eliminar residuos y suciedad de zonas difíciles de alcanzar.

Refrigeradores French Door Samsung Bespoke AI RF29D Family Hub con pantalla de 32 pulgadas y French Door RF80H con AutoView

En la cocina, los refrigeradores Samsung Bespoke AI integran funciones que ayudan a organizar la rutina del hogar y a aprovechar mejor los alimentos. El modelo RF29D Family Hub, con pantalla de 32 pulgadas y cámara interna con IA, permite consultar y gestionar el contenido del refrigerador, mientras que el Refrigerador French Door con AutoView facilita visualizar los productos almacenados. Además de su alta capacidad, parrillas retráctiles, apertura automática de puertas y opciones de hielo, estos equipos se conectan con SmartThings para contribuir a una gestión más eficiente del consumo de energía y del ecosistema del hogar conectado.

PUBLICIDAD

Las experiencias de IA de The Brief

Zona de experiencia Tecnología destacada Cómo actúa la IA Beneficio para el consumidor

WindFree Zone Aire acondicionado WindFree™ AI Pro Aprende los hábitos de uso, ajusta automáticamente la temperatura, personaliza la climatización y permite automatizaciones para el confort térmico y el bienestar. Ambiente climatizado incluso antes de llegar a casa, confort sin viento directo, cuidado de mascotas durante la ausencia del usuario y eficiencia energética combinada con la gestión del consumo de energía.

PUBLICIDAD

AI Laundry Experience Lava secadora Samsung, WD90, WD13FG y Lavadora WF90F + Secadora DV90F Identifica el nivel de suciedad de la ropa, selecciona automáticamente el ciclo de lavado y optimiza el uso de agua, energía y detergente. Lavado simplificado, cuidado de las prendas, ahorro de recursos y reducción del tiempo dedicado a las tareas domésticas.

AI Kitchen Experience Refrigerador French Door RF80H Samsung Bespoke AI RF29D Family Hub con pantalla de 32 pulgadas. Ayuda en la gestión de alimentos almacenados, sugiere recetas, monitorea fechas de caducidad e integra el control del hogar conectado. Menor desperdicio de alimentos, planificación facilitada de las comidas, organización de la rutina doméstica y gestión integrada de los dispositivos inteligentes.

Con la realización de The Brief en Ciudad de México, Samsung refuerza su estrategia de innovación aplicada al hogar conectado y muestra cómo la evolución de su portafolio Bespoke AI no solo responde a las tendencias globales de innovación, sino que entrega soluciones diseñadas para simplificar tareas, optimizar recursos y ofrecer experiencias más conectadas y personalizadas en el hogar.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/samsung-destaca-como-la-inteligencia-artificial-facilita-la-rutina-del-hogar-y-transforma-la-experiencia-del-hogar-conectado-302874429.html

FUENTE Samsung Mexico