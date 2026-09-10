Las autoridades hutíes de Yemen ofrecen un indulto a los "inducidos a error" que depongan las armas

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Las autoridades hutíes de Yemen han ofrecido este miércoles un indulto a combatientes "inducidos a error" en el conflicto abierto con el Gobierno yemení reconocido internacionalmente y la coalición liderada por Arabia Saudí que "depongan las armas y entren en razón".

El presidente del Consejo Político Supremo instaurado por los hutíes en Yemen, Mahdi Mohamed al Mashat, ha planteado "un indulto presidencial" a aquellos que "habiendo sido inducidos a error en los frentes de la costa oeste, depongan las armas y entren en razón", reza un comunicado recogido por la agencia de noticias SABA, vinculada a la insurgencia hutí.

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Asimismo, Al Mashat ha instado a "las autoridades locales de las gobernaciones de Hodeida y Taiz" a adoptar las medidas necesarias para implementar el indulto en esos territorios.