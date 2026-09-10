Desarrollan una fórmula basada en levadura y gelatina para imprimir casas 3D en Marte

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Redacción Ciencia, 10 sep (EFE).- Un equipo de científicos chinos ha ideado una fórmula para imprimir casas 3D en Marte. Cuando la mezcla, que combina rocas marcianas y gelatina y levadura terrestres, se seca y se endurece genera un material de construcción vivo tan resistente como el hormigón y que se puede reciclar y reutilizar.

El nuevo método, detallado este jueves en un artículo en la revista Chem Circularity, permitiría construir colonias en Marte pese a la aridez del planeta (frío glacial, alta radiación y sin apenas atmósfera), y sin tener que trasladar los materiales de construcción durante meses en viajes espaciales.

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"Mi inspiración surgió de las frutas liofilizadas, que se endurecen con el tiempo". La temperatura y la presión extremadamente bajas de Marte crean condiciones similares a las de la liofilización, así que "me pregunté si podríamos aprovechar eso y crear algunos materiales", comenta Jishen Qiu, autor principal e ingeniero de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong.

Para crear el material imprimible, el equipo necesitaba una mezcla precisa de arena, un pegamento elaborado con gelatina y una levadura especializada.

Para ello, el equipo desarrolló una levadura recubierta con proteínas altamente adhesivas -incluidas las que utilizan los mejillones para adherirse a las rocas-, y le añadió gelatina para unir los ingredientes y proporcionar un soporte para el crecimiento celular, y arena para aportar masa y estructura.

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Después, probaron el material en condiciones que simulaban las de Marte. Cuando la mezcla salía por la boquilla, el frío extremo y la baja presión la liofilizan, y el agua se congelaba y se transformaba directamente de hielo a vapor, dejando tras de sí poros microscópicos y generando un material similar a una espuma ligera y porosa.

Por ahora, las estructuras impresas son pequeñas cúpulas del tamaño de un corcho de vino, de unos 45 mm de alto y 30 mm de ancho pero el material en sí es resistente, con una resistencia a la compresión de 10 a 12 megapascales, comparable a la del hormigón de baja resistencia, detalla el estudio.

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"Es lo suficientemente resistente como para construir un edificio de una o dos plantas en la Tierra, cuya gravedad es tres veces mayor que la de Marte", por lo que, "probablemente se pueda construir fácilmente un edificio de varias plantas en Marte con este material", asegura Qiu.

Hasta ahora, las distintas propuestas ideadas para construir ciudades extraterrestres implicaban calentar y fundir rocas marcianas o polvo lunar para convertirlos en ladrillos y vigas, lo que requiere una cantidad considerable de energía.

Pero el nuevo material de base biológica no solo ahorra energía térmica gracias a un método de fabricación completamente diferente, sino que también podría impulsar una economía circular en Marte, ya que los colonos podrían recuperar la levadura de las estructuras desmanteladas y cultivarla en biorreactores.

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"Mientras quede una sola levadura viva, se pueden volver a cultivar", destaca Qiu.

El único inconveniente de este material biológico es que solo se ha probado en la Tierra, por lo que se desconoce si las levaduras pueden sobrevivir en las condiciones reales de Marte.

Además, este material de construcción vivo aún depende, aunque en menor medida, de ingredientes terrestres, y su éxito dependerá de los avances en la tecnología de cohetes, reconoce Qiu, quien estima que una ingeniería significativa in situ podría requerir cientos de toneladas de carga desde la Tierra. EFE

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