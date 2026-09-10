Nintendo Switch 2 sincroniza la frecuencia de refresco a la velocidad del juego con el soporte de VRR para televisor

Nintendo Switch 2. La actualización de Nintendo Switch 2 ha introducido la compatibilidad de la tasa de refresco variable (VRR) con el modo TV además de otras novedades en GameChat que permiten al jugador unirse a una conversación sin necesidad de seleccionar a un amigo. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NINTENDO

Guardar

La actualización de Nintendo Switch 2 ha introducido la compatibilidad de la tasa de refresco variable (VRR) con el modo TV además de otras novedades en GameChat que permiten al jugador unirse a una conversación sin necesidad de seleccionar a un amigo.

La versión 23.0.0 del sistema de Nintendo Switch ha empezado a distribuirse este jueves, con novedades que alcanzan desde los modos de juego al chat y la tarjeta virtual, además de cambios en el apartado 'Configuración'.

PUBLICIDAD

GameChat ahora muestra un registro de las conversaciones en las que ha participado el jugador, quien, además, puede unirse un nuevo chat sin tener que seleccionar a un amigo, como se recoge en la página de Soporte de Nintento.

El nuevo sosftware también permite transferir todos los datos (incluidos datos de guardado y capturas de pantalla) de una Switch 2 a otra Switch 2, una función que cuenta con una entrada propia en 'Configuración'.

También es posible habilitar la salida VRR en el modo TV para los televisores compatibles con esta característica, que hará que "el vídeo se emita con una frecuencia de actualización que coincida con la velocidad de procesamiento del juego", como explica la compañía. Require que la consola esté conectada al dock.

PUBLICIDAD

Otra novedad permite utilizar mandos en el modo portátil aun si los mandos Joy-Con 2 están conectados a la consola y jugar de manera temporal con una licencia en línea cunado no se pueda transferir la tarjeta de juego virtual a otra consola.