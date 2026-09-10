Patronal mexicana alerta de poco margen fiscal para impulsar el crecimiento en México

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Ciudad de México, 9 sep (EFE).- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió este miércoles que el Paquete Económico 2027 deja poco margen de maniobra para impulsar el crecimiento, mientras el Gobierno recurre a deuda para financiar gasto corriente en lugar de canalizar más recursos hacia inversión productiva.

La patronal mexicana, que representa más de 36.000 empresas en el país, señaló en un comunicado que, aunque el déficit público previsto baja del 4,1 % al 3,9 % del producto interno bruto (PIB), todavía supera el 2,9 % del PIB destinado a inversión pública, una relación que, a su juicio, refleja una estructura presupuestaria que limita la capacidad de promover mayor actividad económica.

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“En los hechos, estamos usando deuda para financiar gasto corriente y no inversión productiva”, señaló Coparmex, responsable del 30% del PIB doméstico, en su valoración del paquete presentado por la Secretaría de Hacienda.

El organismo empresarial agregó que la deuda pública alcanzaría el 55 % del PIB, su mayor proporción desde 1990, en un contexto en el que también aumentan compromisos considerados ineludibles, como pensiones y el costo financiero de la deuda.

Ante ese escenario, Coparmex pidió que el presupuesto priorice el saneamiento de las finanzas públicas, la inversión productiva y las condiciones necesarias para acelerar el crecimiento, además de mejorar la eficiencia del gasto.

La organización remarcó que “cada peso público” debe traducirse en resultados concretos para la población y la economía, especialmente en mayor seguridad, infraestructura, inversión y empleo formal.

También valoró los incrementos reales previstos en seguridad, educación, salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aunque señaló que esperará la publicación de los datos abiertos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 para evaluar con mayor precisión las partidas.

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Coparmex consideró más creíble el nuevo rango oficial de crecimiento para 2027, de entre 1,5 % y 2,5 %, luego de que HAcienda reduciera su estimación, pero advirtió que el cumplimiento de las metas fiscales dependerá de una expansión económica suficiente y de una mayor recaudación.

Por ello, propuso crear un Consejo Fiscal Independiente que evalúe los supuestos macroeconómicos, los riesgos fiscales y la sostenibilidad de la deuda, y reclamó mecanismos transparentes de ajuste que protejan la inversión productiva y los servicios públicos esenciales en México de manera sostenida. EFE

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