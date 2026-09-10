ONU alerta de que las elecciones sin garantías podrían desatar violencia en Sudán del Sur

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Yuba, 10 sep (EFE).- La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Sudán del Sur advirtió este jueves de que las elecciones previstas para diciembre podrían convertirse en un "escenario de confrontación política y violencia armada" a menos que se establezcan garantías fundamentales en materia política, de seguridad y de derechos humanos.

El comisionado Barney Afako realizó esta advertencia en una rueda de prensa celebrada en Yuba con motivo de la conclusión de la visita de investigación de cuatro días de la Comisión a Sudán del Sur, su decimocuarta misión al país en una década.

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Durante la visita, los investigadores independientes de la ONU se reunieron con funcionarios del Gobierno, representantes políticos y de seguridad, grupos de la sociedad civil, agentes humanitarios y víctimas de la violencia reciente para evaluar la situación de los derechos humanos y los avances en la transición política del país.

Afako señaló que Sudán del Sur se acercaba a sus primeras elecciones desde la independencia en un contexto de violencia renovada, profunda desconfianza política, reducción del espacio cívico e instituciones débiles.

La Comisión apoya el derecho de los ciudadanos de Sudán del Sur a elegir a sus líderes tras haber esperado 15 años desde la independencia, afirmó, pero subrayó que su preocupación se centraba en las condiciones en las que se celebrarían las elecciones.

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"Nuestra preocupación se centra en las condiciones de las elecciones", afirmó Afako.

La Comisión señaló que las garantías mínimas deberían incluir un cese genuino de las hostilidades, un espacio político y cívico adecuado, una institución electoral independiente y debidamente financiada, mecanismos creíbles para resolver disputas electorales y medidas contra el discurso de odio y la incitación a la violencia.

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Afako también pidió un diálogo político genuino e inclusivo en el que participen los adversarios políticos, incluido el Movimiento Popular de Liberación de Sudán-en-Oposición (SPLM-IO), liderado por el vicepresidente primero detenido, Riek Machar.

"El diálogo solo tiene sentido cuando se da entre adversarios", afirmó, y añadió que las diferencias políticas deberían abordarse mediante el diálogo, en lugar de recurrir únicamente a la acción militar o a medidas judiciales.

El comisionado Carlos Castresana Fernández describió el proceso electoral como "gravemente infrafinanciado" y advirtió de que la inseguridad podría imposibilitar la votación en algunas partes del país.

Sudán del Sur se independizó de Sudán en julio de 2011, pero se sumió en una guerra civil en diciembre de 2013 a raíz de una disputa política entre el presidente Salva Kiir y Machar.

Un acuerdo de paz revitalizado, firmado en 2018, puso fin a gran parte de los combates en todo el país y estableció la actual transición, pero varias disposiciones clave en materia de seguridad, justicia y gobernanza siguen sin aplicarse.EFE