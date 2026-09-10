Agencias

Muere una persona en un ataque del Ejército de Ucrania contra la región rusa de Vorónezh

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Al menos una persona ha muerto este viernes a causa de un ataque con drones perpetrado por el Ejército de Ucrania contra la región rusa de Vorónezh, según han denunciado las autoridades locales, en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El gobernador regional, Alexander Gusev, ha indicado en un mensaje publicado en redes sociales que "un dron impactó en una vivienda privada en Borisoglebsk, provocando un incendio que mató a una mujer nacida en 1983". "Dos personas han resultado heridas y han recibido atención", ha agregado.

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Gusev ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas del "ataque terrorista por parte del régimen ucraniano", al tiempo que ha confirmado daños en un edificio residencial, una escuela, un centro cultural y varias líneas eléctricas en la zona.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha anunciado el derribo de 448 drones en varias regiones del país, así como sobre aguas del mar Caspio, el mar Negro y la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.

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