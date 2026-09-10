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Al menos tres menores muertos y seis civiles heridos en un ataque hutí en el oeste de Yemen, según medios locales

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Al menos tres menores, incluidos dos niños, han muerto y otras seis personas han resultado heridas en un ataque hutí contra la provincia de Marib, en el interior occidental de Yemen, según fuentes médicas citadas por medios locales.

El ataque habría ocurrido cerca de la localidad de Harib, en el sur de la provincia, y se habría cobrado la vida de un adolescente de 16 años y de dos niños de ocho, según fuentes médicas citadas por la agencia SABA próxima al Gobierno reconocido internacionalmente.

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Asimismo, otras seis personas han resultado heridas, entre ellas dos niños y dos mujeres, en el mismo ataque, que ha causado daños y destrucción en equipos y propiedades, recoge el citado medio.

Yemen se encuentra en una nueva escalada de las hostilidades tanto dentro de Yemen como fuera, entre los rebeldes hutíes y las fuerzas de la coalición militar encabezada por Arabia Saudí, especialmente después de que la milicia hutí anunciara un bloqueo marítimo tras denunciar ataques de Riad contra sus posiciones en apoyo al Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente.

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