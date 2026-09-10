Al menos 4 muertos en un ataque ruso a infraestructura industrial y portuaria de Mikoláyiv

Guardar

Kiev, 10 sep (EFE).- Al menos cuatro personas murieron y otras 19 resultaron heridas en ataques rusos contra infraestructura industrial y portuaria en la ciudad de Mikoláyiv, en el sur de Ucrania, según ha informado el jefe de la Administración Militar de la región homónima de la que es capital el municipio, Gueorgui Reshetilov.

“Durante el día de ayer y también esta madrugada el enemigo atacó Mikoláyiv con drones Shahid-238, bombas aéreas guiadas y misiles Banderol. Fue atacada infraestructura portuaria e industrial, y también objetivos civiles de la ciudad”, dijo Reshetilov en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Mikoláyiv ha sido atacada constantemente en las últimas semanas en el marco de la actual campaña rusa de bombardeos masivos contra la industria, los puertos, la logística comercial y la industria militar ucraniana.

Sólo en la región de Kiev, las fuerzas rusas alcanzaron en las últimas 24 horas 26 edificios residenciales, cuatro vehículos de transporte y dos infraestructuras de producción y almacenamiento, según informó su gobernador, Timur Tkachenko.

También sufrió numerosos ataques la de Sumi, en el noreste de Ucrania y fronteriza con Rusia, donde cinco personas han muerto por el fuego ruso durante la pasada jornada, según las autoridades regionales.

El parte publicado este jueves por la Fuerza Aérea ucraniana muestra que los rusos lanzaron entre la tarde de ayer y la mañana de hoy contra Ucrania 149 drones de larga distancia, de los que 128 pudieron ser derribados por las defensas ucranianas.

PUBLICIDAD

El porcentaje de interceptación de drones rusos llegó a ser en su momento de más del 90 por ciento, y ha caído ahora considerablemente por los problemas que tiene Ucrania para neutralizar los nuevos aparatos rusos de motor a reacción, que son mucho más rápidos que los drones que utilizaban las fuerzas del Kremlin hasta ahora.

Ucrania es aún más vulnerable a los misiles balísticos rusos, pues su Ejército no tiene suficientes municiones para los sistemas antimisiles Patriot capaces de derribarlos.

Rusia ha extendido además sus ataques, que hasta ahora eran normalmente nocturnos, también a las horas de luz y actividad en las ciudades, lo que está creando nuevas dificultades a los ucranianos. EFE