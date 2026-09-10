Bertín Osborne reaparece muy recuperado y lanza una inesperada declaración de amor a Fabiola Martínez

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Recuperado de la fuerte neumonía que padeció el pasado mayo y que le obligó a cancelar todos sus compromisos profesionales ante la imposibilidad de cantar sin ahogarse, y a punto de retomar su gira de conciertos ahora que por fin ha dejado atrás sus problemas de salud, Bertín Osborne ha reaparecido este miércoles en el plató de 'Y ahora Sonsoles', y en una extensa charla con Sonsoles Ónega se ha sincerado como nunca sobre las dos mujeres de su vida: Sandra Domecq y Fabiola Martínez, aclarando sus controvertidas declaraciones sobre el amor y reconociendo que por supuesto ha estado enamorado "hasta las trancas" de las madres de sus hijos.

"Ahora estoy bien, pero me ahogaba un poco, tenía la sensación de mareo y, sobre todo, me ahogaba. Tenía manchas en los pulmones, y el médico cuando lo vio se asustó un poco y me asustó a mí. Me dijo que tenía una neumonía complicada, que había que cuidársela, con muchos antibióticos y cortisona" ha relatado, asegurando con su habitual sentido del humor que a pesar de que fueron momentos complicados, nunca llegó a pensar que se pudiera morir. "Miedo no. Yo siempre decía: 'ya me curaré'. Siempre pensaba que no iba a palmar. Tenía que ser una cosa mucho más gorda para que yo palme", ha expresado entre risas.

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Dos neumonías en solo cuatro meses y una recuperación que se ha alargado más de lo esperado, pero tras la que se encuentra fenomenal, como ha asegurado: "Hago deporte casi todos los días. Puedo jugar una hora y media sin cansarme y eso era imposible antes. Ya me encuentro bien, ya estoy bien". Y tanto es así que este sábado volverá a subirse a un escenario en Oviedo, sin ocultar que está deseando reencontrarse con su público.

A mediados de agosto Bertín asistía al Festival Starlite Occident de Marbella y sorprendía al confesar "llevo 50 años buscándolo y todavía no lo he encontrado" cuando Valeria Mazza le preguntaba qué es para él el amor. Unas declaraciones que no gustaron en absoluto a Fabiola Martínez, y que el artista ha querido aclarar lanzando una inesperada declaración de amor a la venezolana -de la que se separó en 2021 tras 20 años juntos- confesando que todavía la echa de menos.

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"Probablemente no me expliqué bien. Para mí, estar enamorado y sentirse enamorado son dos conceptos distintos. Cuando dices estar enamorado, para mí es una cosa rotunda, contundente, y el estar enamorado no lo puedes medir", ha expresado, defendiendo que por supuesto "me he sentido enamorado, enamorado hasta las patas. Yo no me he casado dos veces porque sea gilipollas. Si me he casado es porque me sentía enamorado".

"A Fabiola la adoro. Me he sentido muerto por ella. A mí nadie me obligó a casarme con Fabiola. Me casé con ella porque me sentía, como dicen en Venezuela, hundido. Fabiola es una mujer bestial, inteligente, honesta, responsable, una pareja maravillosa" ha desvelado. A corazón abierto, Bertín ha reconocido que "la echo de menos. Entonces, ¿cómo no voy a sentirme enamorado? Me he sentido enamorado de muy poquitas, pero evidentemente, Sandra y Fabiola están las primeras en la lista".

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La razón por la que se rompió su relación con la modelo, como ha relatado, es que a pesar de que su convivencia era buena y "la faceta de vivir con Fabiola era fantástica, se rompió porque las circunstancias de la vida son las que son y porque yo soy completamente distinto en la mayoría de las cosas. Soy muy complicado para convivir". "Soy más básico que un mechero. Me gustan las cosas normales, no salgo por las noches, a las diez estoy acostado, me levanto a las seis de la mañana y me gusta el campo. Eso no tiene mucho glamour. Para la gente que quiere vivir en una ciudad, yo no sirvo. Hay muchas cosas" ha reflexionado.

Sobre Sandra, con la que tuvo a sus hijas Alejandra, Eugenia y Claudia -y que falleció a causa de un cáncer en 2004- ha confesado que fue su "amor de juventud", asegurando que si se hubiesen conocido más tarde su relación no se habría roto: "Teníamos 21 años cuando nos casamos, aún no habíamos vivido nada... seguiríamos juntos si nos hubiésemos casado más tarde. Era la tía más cachonda y divertida, una loca maravillosa. Yo me moría por ella y por eso me casé con ella" ha añadido emocionado, revelando que a pesar de su separación, la jerezana fue su mejor amiga hasta el final.

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Por último, Bertín ha presumido de la buena relación que tiene con Gabriela Guillén por el hijo que tienen en común, David (2) y ha revelado que ya está ultimando los detalles del que será el primer encuentro entre sus hijas y su hermanito: "El niño es muy cariñoso, muy gracioso, un amor. Le veo mucho y estoy organizando una reunión con mis hijas en los próximos días" ha adelantado, asegurando que después de que la paraguaya haya dicho que siempre le decía que era el amor de su vida, "yo no recuerdo habérselo dicho. Si lo hubiera sido estaríamos juntos. Era una relación estupenda pero se paró y se acabó".