Los días de calor extremo se están extendiendo más allá del verano

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Los episodios de calor extremo también se han vuelto más frecuentes en los meses previos y posteriores al verano, según expertos de la Escuela del Clima de Columbia (Estados Unidos).

Tal y como se publica en 'AGU Advances', el momento en que llega el calor es crucial. El calor extremo afecta más al cuerpo cuando llega antes de que las personas se hayan aclimatado a la estación, o después de que ya hayan tenido que soportar meses de calor intenso. Además, a las comunidades les resulta más difícil prepararse, ya que los centros de climatización y las alertas por calor se basan en el calendario de verano.

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En algunos lugares, se observa una mayor expansión del calor extremo durante la primavera, antes de que comience la temporada de calor tradicional. En otros, la temporada de calor se extiende mucho más rápidamente hasta el otoño", informa Catherine Ivanovich, autora principal del nuevo estudio, publicado en AGU Advances. Ivanovich es climatóloga en el Instituto Goddard de Estudios Espaciales (GISS) de la NASA, afiliado a la Escuela de Clima de Columbia.

Las investigaciones sobre el calentamiento estacional se han centrado principalmente en las temperaturas medias y los cambios en la cronología de las estaciones. Por ejemplo, las condiciones climáticas estivales en las regiones de latitudes medias se han alargado aproximadamente seis días por década desde 1990. Se han realizado pocas investigaciones, si es que alguna, sobre la cronología de los episodios de calor extremo, que pueden no coincidir con la media estacional.

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Ivanovich y sus colaboradores, entre ellos el también científico climático del GISS Benjamin Cook y Sonali Shukla McDermid de la Universidad de Nueva York (Estados Unidos), esperaban que el aumento de las temperaturas globales asociado al cambio climático facilitara de manera uniforme el cruce de umbrales de calor peligrosos a lo largo del año. Sin embargo, no fue eso lo que encontraron.

Los investigadores contabilizaron los episodios de calor extremo en los seis continentes habitados entre 1980 y 1989, definiendo "extremo" como aquellos días con temperaturas que se encontraban en el 5% superior de las temperaturas diarias. Realizaron este análisis dos veces: una vez utilizando lecturas de termómetros estándar, una medida del calor seco, y otra vez utilizando la temperatura de bulbo húmedo y globo, una medida del calor húmedo que combina la humedad, la radiación solar y la temperatura del aire para cuantificar el estrés térmico tal como lo experimenta el cuerpo humano.

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Los autores compararon entonces las cifras de referencia de la década de 1980 con las de la década más reciente registrada, de 2015 a 2024. El análisis reveló que las temporadas de calor extremo se habían extendido significativamente a poco más de la mitad de la superficie terrestre mundial en el caso del calor seco, y a poco menos de la mitad en el caso del calor húmedo. Además, esta expansión fue desigual, extendiéndose hasta la primavera en algunas regiones y hasta el otoño en otras.

En el oeste de Estados Unidos, el este de China, el norte de África y el este de Europa, los episodios de calor extremo se volvieron más frecuentes y con mayor rapidez en los dos meses posteriores a sus temporadas de calor históricas. En Europa occidental, el sur de África y el noroeste de la India ocurrió lo contrario: el calor extremo se produjo predominantemente en los dos meses previos.

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La ciudad de Phoenix, por ejemplo, registró 183 días de calor extremo por temperatura en la década de referencia de 1980, y 338 en la década que finaliza en 2024. Ninguno de los eventos de la década de 1980 ocurrió después de que terminara la temporada de calor; entre 2015 y 2024, el 6% sí lo hizo. La fecha media de los extremos de calor seco de la ciudad se retrasó 10 días en el año, mientras que los extremos de calor húmedo se adelantaron 5,5 días.

Tras 113 días consecutivos con temperaturas superiores a 38 °C en 2024, desde finales de septiembre hasta mediados de octubre, la ciudad logró igualar o superar récords de temperatura diaria durante 21 días seguidos. El condado de Maricopa, donde se ubica Phoenix, registró 608 muertes relacionadas con el calor en 2024, el 46% de ellas en julio, el mes más caluroso del año; en 2023, julio representó el 64% de las 645 muertes de ese año. Y el pasado mes de marzo (una vez finalizado el período de estudio), la ciudad tuvo nueve días con temperaturas superiores a 38 °C, algo que solo había ocurrido una vez antes en marzo en todo el registro histórico.

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Los investigadores realizaron su análisis con dos conjuntos de datos -uno recopilado por la NASA y el otro por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo- para asegurarse de que el patrón se mantuviera. En gran medida, así fue.

"Existen asimetrías muy claras en la forma en que se extienden las temporadas de calor extremo en diferentes partes del mundo", destaca Ivanovich. "El calor extremo está empezando a adquirir un carácter distinto en muchas de estas regiones".

Ivanovich afirma que los hallazgos deben considerarse una primera línea de evidencia convincente. El calor extremo es raro por definición, y el calor extremo fuera de su estación es aún más raro, lo que dificulta determinar los cambios estadísticamente. El siguiente paso en la investigación consiste en repetir la comparación utilizando simulaciones climáticas, que pueden proporcionar muchas más versiones teóricas de la realidad (y, por lo tanto, una muestra más amplia de eventos extremos) bajo las mismas condiciones climáticas. Si los modelos coinciden con lo que muestran las observaciones, esto constituirá una prueba más de que los cambios observados son, en efecto, un nuevo patrón.

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Cuando los investigadores comprobaron si el calentamiento global por sí solo podía producir este patrón, este explicaba los cambios en el centro de la temporada de calor, pero no la asimetría en sus extremos. Los modelos climáticos deberían ayudar a determinar las contribuciones respectivas del cambio climático antropogénico y la variabilidad natural. "No podemos confirmar qué proporción de la señal se debe al cambio climático basándonos únicamente en las observaciones", indica Ivanovich, "pero sin duda es el componente principal de la explicación".

Sean cuales sean las causas, las consecuencias son numerosas. El calor seco perjudica más a los cultivos y a los ecosistemas; el calor húmedo es más peligroso para las personas, ya que limita la capacidad del cuerpo para regular su temperatura mediante la transpiración. Adaptarse a uno no es lo mismo que adaptarse al otro.

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Los cambios en la periodicidad estacional del calor extremo también aumentan la probabilidad de que coincida con otros peligros estacionales: la temporada alta de incendios forestales en el oeste de Estados Unidos y la temporada alta de huracanes en el sureste. Cuando se producen múltiples peligros a la vez o en rápida sucesión, "son mucho más peligrosos y tienen mayor impacto que si ocurrieran de forma aislada", afirma Ivanovich.