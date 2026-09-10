Las fuertes lluvias amplifican el transporte de microplásticos por los ríos en todo el mundo,

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Los ríos podrían estar transportando mucha más contaminación por microplásticos a los océanos de lo que se creía, y los países en desarrollo representan casi la totalidad del flujo global, según un estudio de Universidad de Pekín (China) publicado en 'Science'.

El análisis mundial también revela que las fuertes lluvias pueden liberar oleadas de microplásticos en los ríos, una amenaza de contaminación sensible al clima que podría intensificarse a medida que los fenómenos meteorológicos extremos se vuelven más frecuentes. Los microplásticos se han convertido en una forma de contaminación generalizada y persistente, con amenazas reconocidas para los ecosistemas, la calidad del agua y la salud humana.

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Cada año, decenas de millones de toneladas métricas de microplásticos ingresan al medio ambiente, y gran parte de ese material finalmente llega a los océanos. Los ríos son una vía principal para el transporte de estas partículas desde las regiones del interior hasta las aguas costeras. Sin embargo, las estimaciones de la contaminación global por microplásticos en los ríos varían ampliamente debido a la inconsistencia de los métodos de muestreo y al conocimiento limitado de cómo la lluvia y la escorrentía afectan su transporte.

En este trabajo, los investigadores desarrollaron un nuevo marco para producir estimaciones más confiables y de alta resolución de las concentraciones y la exportación de microplásticos desde los ríos. Según los autores, su enfoque armoniza las diferencias en el tamaño de las partículas y los métodos de muestreo, al tiempo que utiliza el aprendizaje automático para tener en cuenta tanto la actividad humana como los procesos naturales. También rastrea cómo las precipitaciones pueden aumentar o diluir las concentraciones de microplásticos.

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Utilizando este enfoque, los investigadores estiman que los ríos de todo el mundo vertieron aproximadamente 263.000 toneladas de microplásticos al océano en 2022, con un 96% procedente del Sur Global; solo el Sudeste Asiático y el Este contribuyeron con más de la mitad de este total. El uso de plásticos, la mala gestión de residuos y el desarrollo humano fueron los principales impulsores de las diferencias geográficas en las concentraciones de microplásticos, mientras que las condiciones meteorológicas y estacionales influyeron en las fluctuaciones a corto plazo.

Los hallazgos muestran que los eventos de lluvias extremas pueden aumentar sustancialmente el movimiento de microplásticos hacia los ríos, particularmente en regiones con alto uso de plásticos y mala gestión de residuos. Los autores advierten que el cambio climático podría agravar este problema a medida que las lluvias extremas se vuelven más frecuentes e intensas, lo que podría crear pulsos de contaminación efímeros pero altamente concentrados en ríos y entornos marinos.

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