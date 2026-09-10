La Casa Blanca recuerda al "campeón de la libertad" Charlie Kirk a un año de su muerte

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Washington, 10 sep (EFE).- La Casa Blanca publicó este jueves un emotivo tributo al "campeón de la libertad" Charlie Kirk cuando se cumple un año del asesinato del activista ultraconservador.

"Hace un año, perdimos trágicamente a un patriota intrépido. Un campeón de la libertad y de nuestro país", indicó en X la cuenta oficial de la Casa Blanca.

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El mensaje está acompañado de un video en el que se muestra la camiseta blanca con la palabra Freedom (Libertad) que vestía Kirk al ser disparado mortalmente durante uno de sus eventos, y sobre la que se proyectan imágenes del polémico joven, entre los principales promotores de las políticas del presidente Donald Trump.

"Charlie Kirk cambió el curso de la historia estadounidense. Su coraje, convicción y amor por la patria nunca serán olvidados", agregó la Casa Blanca, que incluyó en la publicación grabaciones de los últimos momentos del activista antes de ser asesinado mientras hablaba ante una multitud en la Utah Valley University, el 10 de septiembre de 2025.

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Turning Point USA, la organización creada por el activista y dirigida ahora por su viuda Erika Kirk, tiene previsto celebrar este jueves un acto conmemorativo para marcar el primer aniversario de la muerte de su fundador.

La organización señaló que el evento 'Freedom Built to Last' (Libertad construida para perdurar) busca honrar a Kirk como "hombre de fe, esposo, padre y defensor de la libertad de expresión" y reflexionar sobre su legado duradero.

Kirk fue uno de los principales promotores del movimiento ‘Make America Great Again’ (MAGA, Hagamos Grande a EE.UU. Otra Vez) de Donald Trump y una figura clave en la campaña electoral de 2024, además de haber ayudado a colocar personas en puestos de gobierno durante la estructuración del segundo mandato del republicano.

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Trump le concedió la Medalla Presidencial de la Libertad de manera póstuma y su Administración tomó represalias contra quienes cuestionaron a Kirk por sus controvertidas declaraciones e incluso llegó a revocar visas a varios extranjeros que celebraron su fallecimiento.

Tyler Robinson, el acusado de disparar al activista, enfrenta cargos de homicidio agravado, entre otros delitos, y su proceso judicial aún se encuentra en su etapa preliminar. EFE

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