Fiscalía israelí cursa una inédita acusación contra un colono que agredió a discapacitado

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Jerusalén, 10 sep (EFE).- La Fiscalía israelí cursó una acusación contra un colono adolescente de 16 años por agredir con una barra de hierro a un palestino con una pierna amputada, una acusación que tiene carácter inédito ya que en la gran mayoría de las ocasiones las agresiones y asesinatos por parte de colonos se saldan sin detenidos ni acusados.

La Policía israelí informó este jueves en un comunicado de la acusación e indicó que el adolescente fue puesto en libertad bajo arresto domiciliario, acusado de agresión, amenazas y conducir sin carné.

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Los hechos ocurrieron el 22 de agosto en la zona de Hebrón (sur de Cisjordania ocupada) y quedaron recogidos en un vídeo publicado por medios palestinos, donde se ve cómo un hombre amputado de su pierna derecha recibe golpes mientras trata de agacharse a recoger una de sus muletas.

La cadena palestina Quds identificó a la víctima como Said al Omur, quien perdió la pierna precisamente por el disparo de un colono israelí el año pasado.

Tras el ataque, la Policía informó de que detuvo a dos adolescentes israelíes de 16 y 17 años y este jueves indicó que la Fiscalía cursó una acusación contra uno de ellos, residente en el asentamiento ilegal de Avigail.

Según el comunicado, el menor ahora acusado tiene dos casos más contra él por violencia y daños a la propiedad.

El adolescente, prosigue la Policía, realizaba un voluntariado en una finca israelí y aprovechó que no estaba el dueño para coger un vehículo junto con otro adolescente y conducirlo por la zona, sin tener carné para ello.

Los dos llegaron a la casa del palestino y el acusado le profirió amenazas a él y a su familia, tras lo que le golpeó con la vara de hierro.

Cada día, grupos de colonos israelíes que residen en Cisjordania en violación del derecho internacional perpetran agresiones contra la población palestina local, desde la invasión de sus tierras, el robo de su ganado o la destrucción de su patrimonio y terrenos agrícolas hasta ataques violentos que derivan en ocasiones en asesinatos.

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Según la ONG israelí Yesh Din, en torno al 94 % de las investigaciones por agresiones de israelíes a palestinos en Cisjordania (sin incluir Jerusalén Este) se cierran sin emitir una acusación, en un recuento que abarca casos desde 2005. EFE