Emiratos confía en que la ruptura de relaciones diplomáticas con Argelia sea "temporal"

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Dubái, 10 sep (EFE).- Emiratos Árabes Unidos (EAU) confió este jueves en que la decisión de Argelia de romper relaciones diplomáticas sea "temporal" y que "se preserven los lazos fraternales entre ambos pueblos hermanos".

"Ante la decisión de la hermana República Argelina Democrática y Popular de romper relaciones, Emiratos reafirma el valor que otorgan a sus relaciones con todas las naciones", indicó en un comunicado el Ministerio de Exteriores emiratí.

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Asimismo, sostuvo que mantiene un "compromiso constante" de desarrollar estas relaciones y fortalecerlas de manera que "sirvan a los intereses mutuos y fomenten el entendimiento, la cooperación y la prosperidad".

Exteriores insistió en "el aprecio de los EAU por el hermano pueblo argelino y su orgullo por los vínculos que unen a ambos pueblos -especialmente en lo que respecta a la comunidad argelina residente en el país y a los visitantes argelinos-, así como su compromiso de mantener y fortalecer dichos lazos e intereses compartidos".

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Argel anunció este jueves la ruptura de relaciones diplomáticas con Abu Dabi tras asegurar "haber agotado" todas la vías para mantenerlas.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores argelino aseguró que "ante el aumento de acciones provocadoras u hostiles por parte de EAU, Argelia ha dado muestras de una gran moderación y un elevado sentido de la responsabilidad", sin detallar cuáles son esas acciones hostiles.

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El asesor diplomático del presidente de EAU, Anwar Gargash, defendió anteriormente que las relaciones diplomáticas se gestionan mediante la "razón, comunicación y claridad de intereses", y no con "enigmas y señales que requieren ser descifradas", en un mensaje difundido minutos después de conocer la decisión de Argelia en el que no mencionó directamente al país.

Gargash, además, sostuvo que "la ambigüedad no es una política y el ruido no compensa la ausencia de una visión clara", y añadió que "una diplomacia eficaz se basa en la claridad de las posiciones y en una buena gestión de los intereses y las diferencias".

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El anuncio de Argelia se produce en un contexto de fricciones indirectas desde hace varios años entre Argel y Abu Dabi durante las cuales Argel ha acusado a EAU de "injerencia" en sus asuntos internos.

Argelia ya había decidido en febrero de 2026 cancelar el acuerdo de servicios aéreos firmado en 2013. Emiratos respondió que esa medida no tenía efecto inmediato sobre los vuelos y que las operaciones aéreas continuaban con normalidad durante el periodo legal previsto. EFE

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