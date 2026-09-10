El Circuito Gran Vía de pantallas digitales eleva un 8,1% su audiencia con 460 millones de impactos a junio

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El Circuito Gran Vía de pantallas digitales de gran formato gestionó cerca de 460 millones de impactos publicitarios durante el primer semestre de 2026, lo que representa un incremento de audiencia del 8,13% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado el grupo empresarial liderado por Josué Reyzabal.

La red, operada por Callao City Lights y Arconte, registró así una media superior a 2,5 millones de impactos diarios y más de 17,7 millones semanales en los seis primeros meses del ejercicio.

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Los Cines Callao concentraron más de 172 millones de impactos, un 11% más que en junio de 2025, equivalentes a unos 951.000 diarios y más de 6,6 millones a la semana.

El grupo gestiona actualmente 15 grandes pantallas digitales, que suman más de 500 metros cuadrados de superficie publicitaria en distintos puntos de Madrid, principalmente en el eje de Gran Vía y la plaza del Callao.

La compañía ha incorporado a este circuito formatos como creatividad en tres dimensiones, realidad aumentada, interacción mediante redes sociales, retransmisiones en directo y sincronización con otros soportes situados en la plaza del Callao.

Asimismo, el grupo ha subrayado las inversiones realizadas en los Cines Callao, que celebran en 2026 su centenario y han sido objeto de una rehabilitación para transformar el recinto en un espacio cultural polivalente.