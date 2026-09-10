Apple aumenta el precio sus dispositivos iPhone de generaciones anteriores: desde 100 a 350 euros más

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Apple ha subido el precio de todos sus 'smartphones' iPhone de generaciones anteriores, con aumentos que van desde 100 euros hasta 350 euros más, como es el caso del iPhone Air de 1TB, que ahora costará 2.069 euros.

Los de Cupertino presentaron su nueva serie de 'smartphones' iPhone 18 este miércoles, con los modelos 18 Pro y 18 Pro Max, además de lanzarse al sector de los teléfonos plegables con el nuevo iPhone Duo, y presentar sus nuevos 'smartwatches' Apple Watch 12 y Watch Ultra 4.

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Sin embargo, junto a la llegada de sus nuevos dispositivos, Apple también ha llevado a cabo un aumento el precio de sus generaciones anteriores de iPhones disponibles para su compra, con aumentos que parten de los 100 euros.

Concretamente, el precio del iPhone 16 ahora ha aumentado 150 euros, con lo que ahora está disponible por 1.009 euros, en lugar de los 859 euros que costaba antes del evento de presentación de Apple, como se puede ver en la página oficial de venta de la tecnológica en España.

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Lo mismo ha ocurrido con la serie de iPhone 17, que también ha sufrido un aumento de 150 euros para todas sus versiones. Con ello, el iPhone 17 pasa de los 959 euros a 1.109 euros en su versión de 256 GB y de los 1.209 euros a 1.359 euros en su versión de 512 GB. El iPhone 17E, por su parte, ha pasado de costar 709 euros a 859 euros para la versión de 256 GB y de 959 euros a 1.109 euros en su versión de 512 GB.

Finalmente, el iPhone Air ahora costará 100 euros más en sus versiones de 256 y 512 GB, pasando de los 1.219 euros a los 1.319 euros y de los 1.469 euros a los 1.569 euros respectivamente. La versión del iPhone Air de 1 TB es la que más aumento de precio refleja, pasando de 1.719 euros a 2.069 euros, lo que equivale a una subida de 350 euros.

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