Diplomática israelí advierte sobre Ceuta: no trabajar en defensa de Israel tiene un precio

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Madrid, 10 sep (EFE).- La encargada de negocios israelí en España, Dana Elrich, desligó a Israel de un posible vínculo con la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma española de Ceuta a finales de julio, pero advirtió al Gobierno español: "No trabajar con Israel sobre nuestra defensa tiene también un precio sobre los ciudadanos españoles".

En su intervención en el Foro Nueva Economía en Madrid, la máxima diplomática israelí en el país aseguró que le sorprendió que el Gobierno español "sin información, sin informes y con una desinformación que repite una mentira" vinculara a Israel -y a Rusia- con esa entrada masiva.

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"Que se hable de Israel en ese contexto, en vez de hablar de la seguridad de Ceuta, mientras estamoos en una emergencia nacional en España, todavía me sorprende", dijo Elrich, quien enfatizó en la necesidad de "trabajar juntos contra las amenazas", como las que presenta Irán.

A pesar de la alianza de Israel con Marruecos y las malas relaciones con el Gobierno español que preside Pedro Sánchez, la encargada aseguró que "ser aliado" de uno "no significa que nos olvidamos de otros aliados".

"Quizás estamos ahora en un momento crítico con el Gobierno central en España, pero eso no significa que España como país no sea un socio. Podemos hacer más, porque hemos visto que en las decisiones de este Gobierno a veces pone de lado la seguridad de los españoles", subrayó la diplomática.

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Además, preguntada sobre cómo podría mejorar la relación con España, alegó: "Para nosotros, para volver a una normalidad con el Gobierno actual, se necesita un cambio de relato de política de declaraciones", pidiendo una condena mayor contra el terrorismo tanto de Hamás, como de Irán e Hizbulá.

En marzo, el Gobierno español cesó a su embajadora en Israel para dejar la representación diplomática "al mismo nivel" que la que tiene Israel en España.

El Gobierno de Benjamín Netanyahu retiró a su embajadora en España, entonces Rodica Radian-Gordon, en mayo de 2024, después de que Sánchez anunciara que reconocería el Estado de Palestina. EFE

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