El Bundesbank alemán está preocupado por el avance de la extrema derecha en Alemania

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Berlín/Fráncfort (Alemania), 10 sep (EFE).- El presidente del Bundesbank, el banco central alemán, Joachim Nagel, se mostró este jueves preocupado por el auge de la extrema derecha en Alemania porque no va a atraer inversión al país.

"Estoy preocupado" respondió Nagel en una rueda de prensa en Berlín, tras la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), al ser preguntado por el resultado en las elecciones en el Estado federado de Sajonia-Anhelt, donde la extrema derecha ha arrasado.

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"No es la forma de atraer inversores a este país", añadió el presidente del Bundesbank.

El BCE celebró su reunión pocos días después de que el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), que en su origen se opuso al euro y al rescate de algunos países de la eurozona, haya arrasado en las elecciones regionales del Estado federado de Sajonia-Anhalt.

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Con casi un 44 % de los votos, a tres escaños de la mayoría absoluta, se abre la puerta para que la AfD gobierne por primera vez en una región alemana en un momento en que Alemania, uno de los pilares del proyecto europeo, debe implementar reformas económicas como tuvieron que hacerlo los países del sur de Europa hace quince años. EFE

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