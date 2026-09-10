Ecuador otorga la licencia ambiental al proyecto de interconexión eléctrica con Perú

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Guayaquil (Ecuador), 9 sep (EFE).- El Gobierno de Ecuador otorgó la licencia ambiental para la ejecución del proyecto 'Línea de Transmisión en 500 kV Ecuador–Perú', cuya construcción está previsto que inicie este año y que permitirá al país andino contar con una alternativa adicional para respaldar el abastecimiento eléctrico nacional, según informó el Ministerio de Ambiente y Energía.

La Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) revisó la información técnica presentada por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), entidad que estará a cargo del proyecto, y verificó "el cumplimiento de la normativa ambiental vigente".

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La autorización permitirá a Celec continuar con las fases de construcción, operación, mantenimiento y cierre del proyecto, aseguró el ministerio.

"La posibilidad de incrementar los intercambios de energía con Perú contribuirá a reducir la vulnerabilidad frente a escenarios de déficit, mejorar la confiabilidad del sistema y disponer de una infraestructura más robusta para acompañar el crecimiento productivo y el desarrollo del país", añadió la cartera de Estado.

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En 2024, Ecuador se vio obligado en distintos periodos a realizar cortes de electricidad de varias horas todos los días a nivel nacional, alcanzando su máximo nivel a mediados de septiembre, cuando se registraron hasta catorce horas de suspensión del fluido eléctrico, debido a sequías en las zonas de los ríos que alimentan las hidroeléctricas.

Este proyecto contempla la construcción de 284,85 kilómetros de líneas de transmisión a 500 kilovoltios, que conectarán la Subestación Chorrillos, ubicada en la ciudad portuaria Guayaquil (suroeste), con el municipio de Pasaje, en el El Oro, provincia fronteriza con Perú.

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Posteriormente esas líneas se extenderán hasta la frontera con Perú, de acuerdo al ministerio.

La obra tendrá una inversión de 277,7 millones de dólares y será financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Celec.

Según el Ministerio de Ambiente y Energía, se proyecta que el sistema entre en operación en 2029. EFE