2-3. Remontada al límite de Mesloub, Thauvin y Rubén Aguilar

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Redacción deportes, 10 sep (EFE).- En superioridad numérica toda la segunda parte, de repente por detrás en el marcador cuando ya jugaba once contra diez, el Lens logró el empate en el minuto 72, se sintió perdedor con el 2-1 en el tramo final, pero se levantó y remontó bajo el influjo del talento de 16 años Meslian Mesloub y los goles de Florian Thauvin y Rubén Aguilar ya en el tiempo añadido (2-3).

Una realidad ya desde la pasada temporada en el conjunto del norte francés, que compitió hasta el final por la liga contra el poderoso París Saint-Germain y se impuso en la Copa de Francia, además de ganarle la Supercopa este mismo verano, el adolescente, que el próximo 8 de noviembre cumplirá 17 años, se estrenó en la Liga de Campeones con el impacto que generan todas sus expectativas. Su reacción fue la de su equipo.

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Ganó al final, cuando su destino parecía la derrota, pero Mesloub centró para el testarazo magnífico de Thauvin con el que alcanzó el 2-2, ya en el minuto 91, y Rubén Aguilar, ya en el 93, soltó un fantástico derechazo raso que alojó junto al poste de la portería de Markovic. La apoteosis del Lens y el lamento del Slavia Praga, derribado al límite.

Ambos saben dónde están sus opciones en esta Liga de Campeones. En partidos como éste, fuera del foco de los grandes equipos que pueblan esta fase liga entre los aspirantes a los puestos de arriba y al ‘top ocho’. Por eso descargan su ambición en choques así, en los que sus posibilidades de victoria se multiplican respecto a otros.

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La primera parte surgió trepidante. Primero atacó sin freno el conjunto checo, tan decidido como precipitado hacia la portería contraria. Su intensidad promovió el repliegue del Lens, que soportó la ofensiva sin daño, con el susto aún en el cuerpo cuando el zurdazo de Kubiak se fue sólo por centímetros fuera del marco visitante.

La réplica del Lens, en cuanto se puso a la altura de revoluciones de su oponente (o bajó la cantidad de ellas de su rival, por el paso de los minutos), la solventó Markovic por dos veces. La primera, con el cabezazo de Udol, la repelió el guardameta con su colocación. La segunda, antes del descanso, debió emplearse a fondo con una estirada magnífica.

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Entre medias, el Slavia Praga marcó un gol, anulado por el golpeo en la mano en el primer remate de Ayaosi, al que le benefició el rechace y anotó el tanto. Fue invalidado de inmediato. Había detectado el árbitro ya en vivo el toque en el brazo del atacante, que ya había corrido a celebrar el 1-0 que no fue tal. El 0-0 se mantuvo hasta el segundo acto.

Y contra pronóstico. Porque la segunda parte empezó con la tarjeta roja a Konecny, que acaba de entrar al campo en el intermedio. En un minuto y medio, en su primera acción, derribó a Sima. La revisión del VAR invitó al colegiado al monitor, a comprobar si era o no ocasión tan manifiesta y si era el último hombre como para expulsarlo. Así lo consideró. La falta lanzada por Thauvin rozó el gol. Se marchó fuera tras sortear la barrera.

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Pero, de repente, fue el gol del Slavia Praga, casi en la siguiente jugada. Un zurdazo ajustado, sorpresivo, con efecto y desde el borde del área con el que Sturm batió a Risser, que sólo pudo mirar el recorrido del balón hacia la red. Era el minuto 51. Un impulso para el Slavia Praga, reconfortado en su momento más difícil. Un problema para el Lens.

El conjunto francés necesitaba mucho más. La entrada de Mezian Mesloub y sus 16 años, atrevido, puro talento, le dio más dinamismo para la insistencia que exigía la obligación de marcar algún gol. Poco a poco, se acercó cada vez más al tanto, hasta que Sima estableció el 1-1 en un rechace en el enésimo rechace en el área rival.

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No se rindió tampoco el Slavia, pese al empate y su inferioridad numérica: dispuso de otra oportunidad clarísima, recurrió a Chory desde el banquillo e insistió en ataque, sin exponerse tampoco en exceso en su portería. Incluso marcó el 2-1, por medio de Sturm, antes de la determinación final del Lens, Mesloub. Thauvin y Rubén Aguilar. Dos goles en dos minutos. Del 91 al 93. Y Mesloub con pinta de figura en un futuro ya muy cercano.

Ficha técnica:

2 – Slavia Praga: Markovič; Vlček, Zima (Konecny, min. 46), Chaloupek; Isife (Schranz, min. 84), Sadílek, Nowak, Kubiak (Jurasek, min. 76); Ayaosi, Šturm; Chytill (Chory, min. 76).

3 – Lens: Risser; Antonio, Ganiou, Sagnan (Edouard, min. 62); Skóraś (Rubén Aguilar, min. 62), Bulatović, Haidara (Kadile, min. 75), Udol; Thauvin, Sima (Sotoca, min. 75) e Ivanovic (Mezian Mesloub, min. 62).

Goles: 1-0, min. 51: Sturm. 1-1, min. 72: Sima. 2-1, min. 89: Sturm. 2-2, min. 91: Thauvin. 2-3, min. 93: Rubén Aguilar.

Árbitro: Vassilis Fotias (Grecia). Expulsó con tarjeta roja a Konecny, del Slavia Praga, en el minuto 49, tras la revisión del VAR, por evitar una ocasión manifiesta de gol con una falta como último jugador. Amonestó con tarjeta amarilla al visitante Gainou (min. 63)

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Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, disputado en el Eden Arena de Praga ante unos 19.000 espectadores.