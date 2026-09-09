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PPI y la Red México sin Tabaco reúnen en la Ciudad de México a especialistas de la FDA, Suecia y México para revisar ¿qué está funcionando contra el tabaquismo?

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 9 de septiembre de 2026

El foro "Tabaquismo en México: un problema sin solución" puso sobre la mesa la evidencia científica disponible sobre los productos de nicotina sin combustión, la experiencia regulatoria de Estados Unidos y Suecia, y las preguntas que siguen abiertas en el país.· Progressive Policy Institute (PPI) y la Red México sin Tabaco (RMST) convocaron a especialistas de Estados Unidos, Suecia y México a una discusión técnica sobre el control del tabaquismo y el papel de los productos sin combustión.

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· Participaron una ex asesora científica de la FDA, el presidente de la asociación sueca de usuarios de productos orales de nicotina y el presidente de la RMST, con la moderación del director del Project to End Smoking del PPI.

· En México hay 14 millones de fumadores: tres de cada cuatro dicen querer dejar de fumar y más de 80% no lo consigue.

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- México tiene 14 millones de fumadores. Tres de cada cuatro dicen que quieren dejar de fumar y más del 80% no lo consigue. El tabaquismo se asocia a unas 81 mil muertes al año en el país, alrededor de 224 cada día, y a un costo estimado de 116 mil millones de pesos anuales para el sistema de salud. Ese desfase entre lo que las personas quieren hacer y lo que efectivamente logran fue el punto de partida del foro "Tabaquismo en México: un problema sin solución", realizado este miércoles en la capital del país.

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El encuentro fue convocado por Progressive Policy Institute (PPI), centro de análisis de política pública con sede en Washington, D.C., y la Red México sin Tabaco (RMST), organización mexicana dedicada al control del tabaco y a la discusión de política regulatoria en la materia. Las dos organizaciones lo plantearon como una revisión técnica más que como un posicionamiento: qué dice hoy la evidencia sobre los productos de nicotina sin combustión, cómo la han evaluado otras autoridades sanitarias y qué sigue sin resolverse.

Los perfiles en la mesa.

La discusión estuvo a cargo de la Dra. Priscilla Callahan-Lyon, ex asesora científica principal de la FDA, con cerca de tres décadas evaluando productos de nicotina; Samuel Lundell, presidente de la asociación nacional de usuarios de snus y bolsas de nicotina de Suecia; y el Dr. Jesús Felipe González Roldán, presidente de la RMST y de la Alianza de Asociaciones de Salud Pública de las Américas. Moderó el Dr. Jeff Willett, director del Project to End Smoking del PPI.

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Primero, los conceptos.

Buena parte de la confusión pública empieza en el vocabulario, y ahí arrancó el foro. Lo que enferma y mata a los fumadores no es la nicotina por sí sola, sino el humo y los compuestos tóxicos de la combustión. La nicotina genera dependencia y eso no está en disputa; el daño mayor está en lo que se quema.

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Existen, por otro lado, productos que no se queman. Dentro de ellos, los orales que tampoco se inhalan: se colocan entre la encía y el labio superior, y la nicotina se absorbe por la mucosa oral. Ahí conviven dos cosas que suelen confundirse. El snus es una bolsa que contiene tabaco. Las bolsas de nicotina contienen sales de nicotina, sintéticas o naturales, y no contienen tabaco.

¿Cómo lo han evaluado otros países?

Callahan-Lyon explicó el mecanismo estadounidense a partir de la figura del producto de riesgo modificado (MRTP). No es una etiqueta comercial ni un aval a toda una categoría: es una autorización que la FDA otorga producto por producto, y solo cuando la evidencia científica demuestra que reduce la exposición a sustancias dañinas y que su disponibilidad beneficia a la población en conjunto, incluida la que no fuma.

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En junio de 2026 la agencia emitió por primera vez órdenes de este tipo para veinte presentaciones de bolsas de nicotina, tras un proceso que incluyó comité científico asesor y consulta pública. Las órdenes vencen a los cinco años, obligan al fabricante a realizar vigilancia posterior a la comercialización con seguimiento de quienes las consumen y énfasis en el consumo entre menores y pueden retirarse si el uso juvenil aumenta de forma significativa. La autorización, subrayó la especialista, no cierra el proceso: lo abre.

"Muchas personas creen que los vapeadores, y otros productos que no generan combustión, son peores que los cigarros. Eso, definitivamente, no es cierto. La FDA y la CDC han reconocido que cambiar completamente de cigarros combustibles a un cigarro electrónico u otra alternativa es una estrategia de reducción de daños," expuso la Dra. Callahan-Lyon.

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Lundell aportó la mirada del consumidor. Suecia tiene hoy la prevalencia de tabaquismo más baja del mundo, y explica que la manera de llegar ahí fue la migración masiva de su población del cigarro a los productos orales, acompañada de reglas de venta claras y un esquema fiscal diferenciado según el nivel de riesgo. Relató cómo se usan, cómo se compran y cuál ha sido la relación de los usuarios con el gobierno y con los impuestos, y describió la caída de los índices de cáncer y de enfermedades cardiovasculares conforme esa migración avanzó.

"Con snus, millones de suecos tomaron decisiones, y con ello hicimos historia en salud pública", finalizó Lundell.

Lo que sigue abierto en México.

México cuenta actualmente con aproximadamente 14 millones de fumadores de cigarro, y la mayoría de ellos quisiera dejar de fumar más no lo ha logrado. Los ponentes exhibieron que para que los fumadores adultos del país tengan incentivos para cambiar a un producto menos dañino (como vapeadores, donde se encuentran regulados, o productos orales) es necesario contar con normas específicas que ayuden a esa transición. Algunas de las propuestas que pusieron sobre la mesa para productos orales, específicamente bolsas de nicotina, incluyen un límite legal al contenido de nicotina, regulación sobre sabores y colores que puedan resultar atractivos para las infancias, y/o advertencias obligatorias en el empaque y verificación de edad en el punto de venta.

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Como contexto, los participantes señalaron el peso del comercio ilícito. Según estimaciones difundidas en 2026[1], cerca de uno de cada cuatro cigarros que se consumen en el país proviene del mercado ilegal, con una pérdida fiscal calculada en unos 13 mil 500 millones de pesos anuales: producto sin control de calidad, sin etiquetado y sin barrera alguna de edad.

"Tenemos productos que ya se venden y que ya pagan impuestos, pero todavía no tenemos la norma sanitaria que fije límites de nicotina, exija advertencias en el empaque y asegure que su venta sea exclusiva para personas adultas. Ese es el pendiente", señaló el Dr. González Roldán.

Los ponentes cerraron con un planteamiento dirigido a las autoridades sanitarias: abrir una discusión técnica que dote de marco sanitario a una categoría hoy definida sólo para efectos fiscales. Regular, coincidieron, es lo que permite medir el consumo, cerrar el acceso a menores de edad y ofrecer a las personas adultas que fuman una alternativa verificable de menor riesgo frente a seguir fumando.

Acerca del Progressive Policy Institute (PPI)

Centro de análisis de política pública sin fines de lucro fundado en 1989, con sede en Washington, D.C. Su Project to End Smoking trabaja para acelerar la caída del consumo de cigarro mediante políticas basadas en evidencia.

Acerca de la Red México Sin Tabaco (RMST)

Organización mexicana para la salud pública dedicada al control del tabaco y a la discusión de política regulatoria en la materia. La preside el Dr. Jesús Felipe González Roldán, presidente de la Alianza de Asociaciones de Salud Pública de las Américas.

Están disponibles para la prensa los perfiles de los ponentes y el documento de contexto (brief).

[1] Efe. (2026, 2 septiembre). Decomisan en el AICM 5.4 millones de cigarros procedentes de Singapur. El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2026/09/02/decomisan-en-el-aicm-54-millones-de-cigarros-procedentes-de-singapur/

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FUENTE Progressive Policy Institute