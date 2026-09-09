Argentina presentará nuevas denuncias contra petroleras que operan en Malvinas

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Buenos Aires, 9 sep (EFE).- El Gobierno de Argentina anunció este miércoles que presentará nuevas denuncias contra petroleras que operan en las islas Malvinas, archipiélago bajo administración del Reino Unido y cuya soberanía reclama el país suramericano.

Mediante un comunicado, la Presidencia argentina dijo que presentará nuevas denuncias penales contra "empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina", en "violación" de las leyes que exigen a las petroleras contar con autorización por parte de Argentina para operar en ese sitio.

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"Las denuncias alcanzarán no sólo a nuevas empresas involucradas, sino que también individualizará a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que han intervenido en decisiones vinculadas con dichas actividades", indicó el Ejecutivo de Javier Milei.

Este martes, el Gobierno argentino demandó en tribunales federales locales a la petrolera israelí Navitas y a otras cuatro empresas por operar en aguas de Malvinas, que están bajo disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. Las islas son administradas por Reino Unido desde su ocupación en 1833.

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El Ejecutivo señaló este miércoles que ampliará esa demanda penal y presentará denuncias adicionales contra otras empresas.

"Estas acciones no se limitarán a las personas jurídicas y alcanzarán a quienes, desde sus cargos y funciones, hayan intervenido en la realización de estos ilícitos", advirtió el Gobierno de Milei, que aseguró que utilizará "todos los medios que tenga a su disposición para impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos soberanos" de Argentina.

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La demanda presentada este martes apunta contra la israelí Navitas Petroleum Limited Partnership LP, sus subsidiarias británicas Navitas Petroleum Development & Production Ltd (NPDP) y Navitas Petroleum Atlantic Limited (NAPL), y las canadienses JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

La empresa NPDP opera y tiene un 65 % del proyecto 'offshore' Sea Lion, ubicado en la cuenca Malvinas norte, a 220 kilómetros de las islas.

Junto a su socia en Sea Lion, la británica Rockhopper, NPDP tomó en diciembre de 2025 la decisión final de inversión en el proyecto, que entró así en fase de desarrollo, con vistas a extraer crudo a partir de 2028, lo que, de concretarse, marcará el inicio de la explotación petrolera en Malvinas.

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Por su parte, NAPL firmó en febrero pasado un acuerdo con JHI Associates para asociarse en la exploración de PL001, un bloque petrolero vecino al proyecto Sea Lion.

En tanto, Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd cerró en mayo pasado un acuerdo para comprar JHI.

Además de esta denuncia penal, en los últimos días el Gobierno argentino ha abierto procedimientos administrativos con vistas a sancionar a 60 empresas y accionistas involucrados en operaciones petroleras en Malvinas. EFE