Irán rechaza vínculos con los hutíes tras las acusaciones de Marco Rubio: "Son un actor yemení independiente"

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El Ministerio de Exteriores de Irán ha defendido en la madrugada de este jueves que los rebeldes hutíes son "un actor yemení independiente que toma sus propias decisiones", rechazando que se trate de una organización "afiliada" a Teherán, después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, asegurase lo contrario en la víspera.

"Las mentiras de Marco Rubio no pueden sustituir a los hechos. Ansaralá (nombre oficial del movimiento hutí) es un actor yemení independiente que toma sus propias decisiones; no recibe órdenes de nadie ni actúa como representante de nadie", ha asegurado en redes el portavoz de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei.

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A renglón seguido, el representante iraní ha declarado que "las raíces de la inestabilidad en la región residen en las intervenciones militares y las políticas hegemónicas de Estados Unidos".

"Si Washington realmente quisiera la paz, daría un paso muy sencillo: poner fin a sus intervenciones perniciosas y desestabilizadoras en nuestra región", ha espetado, antes de defender que "la paz en Yemen no puede imponerse mediante bombas y presión externa", sino que "comienza con negociaciones genuinas basadas en la hoja de ruta acordada por las partes", en velada alusión al acuerdo marco alcanzado entre Washington y Teherán y luego abandonado en la práctica.

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Baqaei ha respondido así a Rubio, después de que éste declarara el martes que "los hutíes son en muchos sentidos agentes y representantes de los iraníes" y que, "claramente, detrás de parte de esto está la mano de Irán", en alusión a los ataques de la milicia rebelde contra Arabia Saudí, además de los realizados contra el Gobierno yemení reconocido internacionalmente.

"Estados Unidos mantiene una relación militar defensiva muy sólida con Arabia Saudí y estamos siguiendo muy de cerca estos acontecimientos", subrayó, antes de apuntar también a los enfrentamientos entre hutíes y las fuerzas gubernamentales yemeníes.

Aunque las acusaciones referidas a lazos entre hutíes e iraníes son de larga data, Estados Unidos ha incidido en mayor medida en ello en los últimos días, como ha hecho este miércoles su Embajada en Yemen esgrimiendo en redes que "las acciones de los hutíes desencadenaron la actual escalada con el apoyo, ampliamente documentado, de Irán".

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La legación ha respaldado su afirmación alegando que así lo "reconoció el Consejo de Seguridad de la ONU en su declaración del 7 de agosto", pese a que el texto difundido entonces no hace mención alguna a Irán. Lo más cercano a ello es una alusión a la resolución 2216 del año 2015, que "prohíbe el suministro, la venta o la transferencia de armas y material relacionado, así como la asistencia técnica, la formación y la ayuda" a varios grupos y entidades, "incluidos los hutíes".

Con todo, la legación estadounidense ha insistido en que "los terroristas hutíes y sus aliados iraníes cometieron un error de cálculo al subestimar la determinación del Gobierno legítimo de la República de Yemen, las Fuerzas Armadas Yemeníes y el pueblo yemení para poner fin a la agresión y la brutalidad hutíes".

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"Los hutíes solo han traído sufrimiento a Yemen y han convertido a su país en una base para que Irán socave la unidad y la seguridad árabes", ha zanjado la Embajada norteamericana.