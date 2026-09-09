Miércoles, 9 de septiembre de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 9 sep (EFE).-

Oslo.- Noruega se despide del rey Harald V, fallecido el pasado 28 de agosto a los 89 años, en un funeral en la catedral de Oslo al que asistirá la familia real noruega y numerosos jefes de Estado y representantes de casas reales europeas tras un cortejo fúnebre por las calles de la capital.

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Bruselas.- La Comisión Europea presenta su Ley de Vivienda Asequible para establecer criterios comunes que permitan restringir el alquiler turístico y la compra no residencial en zonas tensionadas.

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Bruselas.- El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, se reúne en Bruselas con la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, con el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, y con la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, para hablar de cómo reforzar la participación de las ciudades de Ceuta y Melilla en las instituciones europeas.

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Bruselas.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, atiende a los medios tras su visita a Bruselas para reunirse con los comisarios Suica y Bunner

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Jerusalén.- El Gobierno israelí anunció el martes el cierre del consulado del Reino Unido en Jerusalén, en represalia por las sanciones británicas contra los asentamientos en Cisjordania ocupada.

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Londres.- Más de 400 vuelos han sido cancelados este martes en el Reino Unido por un problema técnico relacionado con el control aéreo, según la página de monitoreo de vuelos FlightRadar24, que sitúa al aeropuerto londinense de Heathrow como el más afectado.

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Dallas (EE.UU.).- El Comité Nacional Republicano celebra una convención extraordinaria, con la participación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con vistas a las elecciones de medio término de noviembre.

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Cupertino (EE.UU.).- Apple presenta la nueva gama de los iPhone 18, entre los que, según la prensa especializada, estará su primer iPhone plegable, un evento que supondrá el debut de John Ternus como director ejecutivo de la compañía.

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Quito.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visita Ecuador para reunirse con su presidente, el derechista Daniel Noboa, con quien se busca fortalecer la lucha conjunta contra el crimen organizado transnacional.

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Cali (Colombia).- Colombia aún se restaña las heridas a un mes del gran terremoto del 10 de agosto, el mayor seísmo en lo que va de siglo en el país, y mira hacia la reconstrucción mientras continúa contando muertos, buscando desaparecidos y desescombrando en medio país.

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París.- Francia organiza una cumbre internacional sobre el espacio.

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Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne con su homólogo de Vietnam, To Lam, para debatir asociación estratégica.

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Shaoshan (China).- Medio siglo después de su muerte, Mao Zedong continúa ocupando un lugar central en el relato político del Partido Comunista de China (PCCh), que reconoce los desastres causados por algunas de sus políticas sin renunciar al fundador sobre el que descansa buena parte de su legitimidad histórica.

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Shaoshan (China).- "Tierra natal de un gran hombre", anuncia un cartel nada más llegar a Shaoshan, donde cincuenta años después de la muerte de Mao miles de viajeros visitan su casa natal, su estatua y tiendas cargadas de recuerdos con la efigie del fundador de la República Popular, una figura todavía venerada pese a las sombras de su legado.

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Miami (EE.UU.).- Una corte en Miami analizará el jueves una demanda presentada por cientos de migrantes cubanos que podría sentar un precedente para hacer valer nuevamente la Ley de Ajuste Cubano y abrir la vía para regularizar a medio millón de ellos en Estados Unidos, mientras los arrestos de estos migrantes se han quintuplicado en el actual mandato de Donald Trump.

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Lampung (Indonesia).- Los equipos de rescate de Indonesia continúan este miércoles con la misión de búsqueda de ocho personas, incluidos cinco periodistas, que desaparecieron hace dos días cuando viajaban en lancha por el estrecho de Sonda, donde cubrían las erupciones del volcán Anak Krakatoa.

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Nairobi.- Los países de África oriental y austral ya están realizando preparativos para hacer frente al fenómeno de El Niño, ante las predicciones que pronostican unos efectos más devastadores que en ocasiones anteriores, y con potencial de desplazar a millones de personas en la región.

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Ciudad de Guatemala.- Un equipo de especialistas de las agencias PNUD y Unesco trabaja en el rescate del único archivo estatal que documenta las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996), un acervo de más de 57.000 expedientes expuesto al deterioro y clave para atender al 51 % de las víctimas que quedaron sin resarcimiento.

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Tegucigalpa.- La directora regional del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA/WFP, en inglés), Lena Savelli, que se desplazó este miércoles al sur de Honduras para conocer los efectos de la sequía a causa del fenómeno El Niño, advirtió que la inseguridad alimentaria podría afectar a 1,9 millones de hondureños.

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Ciudad de Panamá.- El panameño Stanley Motta, considerado uno de los empresarios más ricos de Centroamérica, asegura que el secreto de las empresas exitosas está no solo en adaptarse, sino en capacitar a su gente.

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Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV preside la audiencia general en el Vaticano.

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Venecia (Italia).- La competición oficial del 83 Festival de Venecia estrena ‘Il fuoco che ti porti dentro’, adaptación del italiano Edoardo De Angelis de la exitosa novela homónima, ‘Un bon petit soldat’ del francés Stéphane Brizé, y ‘DAU’ del alemán-británico Ilya khrzhanovsky.

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Venecia.- La violencia de la dictadura más longeva de Europa, la de Bielorrusia, queda documentada con grabaciones inéditas en la cinta ‘Listy - Letters from the silenced country’, presentada fuera de concurso en el Festival de Venecia.

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Nueva York.- La Americas Society de Nueva York inaugura la exposición 'Telenovela', que explora este fenómeno audiovisual panamericano y su impacto cultural, social y político en el mundo occidental.

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Liverpool (R. Unido).- El Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone se enfrenta al Liverpool en su primer partido de Liga de Campeones de esta temporada.

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Río de Janeiro (Brasil).- El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, anuncia la lista de convocados para los partidos amistosos contra Australia y la India, los primeros del nuevo ciclo hacia el Mundial 2030.

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Ciudad de Panamá.- El entrenador de la selección de fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, y Jaime Penedo, vinculado a la estructura y dirección deportiva de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), brindarán detalles sobre la nueva estructura de las selecciones masculinas.

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srp/alm/EFE

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