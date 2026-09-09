CEOE celebra hoy en Ceuta la reunión de su junta directiva como muestra de apoyo a la ciudad autónoma

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CEOE celebrará este miércoles en Ceuta la reunión de su junta directiva como muestra de "apoyo, cercanía y compromiso" con todos los ciudadanos ceutíes, sus empresas, autónomos, trabajadores e instituciones, tras los "graves acontecimientos" de finales de julio.

Así, por primera vez, la ciudad autónoma será la sede de un encuentro que "habitualmente se celebra en Madrid, y que por la complejidad de encajar agendas y desplazamientos sólo sale en contadas ocasiones" de la capital. De hecho, lleva ya varios años sin celebrar una Ejecutiva fuera de Madrid.

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Este encuentro "es un claro gesto, una apuesta de la CEOE por Ceuta y por su futuro", según fuentes del organismo empresarial. De hecho, a Ceuta se desplazarán, al menos, 31 de los 271 miembros de la junta directiva de la patronal. El resto participará 'online'.

Al frente de la delegación se situará el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que comparecerá junto a su homóloga ceutí, Arantxa Campos, en una rueda de prensa en el Parador Nacional de Turismo.

En un comunicado difundido por la patronal a finales de agosto, la CEOE advirtió de que la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta a finales de julio "atenta contra la soberanía nacional y compromete la seguridad, la convivencia de los ciudadanos de Ceuta y el normal desarrollo de la actividad económica en la ciudad autónoma".

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La reunión de este miércoles de la junta directiva de la patronal contará con la asistencia de los vicepresidentes de CEOE y de los principales responsables territoriales de la organización.

Entre otros asuntos, los órganos de gobierno de la patronal abordarán la situación de seguridad y de logística en la ciudad autónoma "y el necesario apoyo del Estado en la defensa de los derechos de los ciudadanos y de la integridad territorial de Ceuta y de Melilla", que es "innegociable" y que forman parte de España y de la Unión Europea, según subrayó la organización.

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