Agencias

Se cumplen 50 años del fallecimiento de Mao Zedong

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Madrid, 9 sep (EFE).- El histórico lider chino Mao Zedong, fundador de la República Popular China en 1949, falleció tal día como hoy hace 50 años. El dirigente, recordado en occidente como uno de los peores dictadores del siglo XX, todavía es venerado por el pueblo chino, que reconoce la hambruna provocada por su "Gran Paso Adelante", con el traspaso de fuerzas del sector agrícola al industrial, o la "Revolución Cultural", cuando se persiguió a millones de personas. Los restos embalsamados del político se encuentran expuestos en el Mausoleo que se alza en el centro de la plaza pequinesa de Tiananmén.

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