Los termómetros bajan hasta 10 grados con 7 CC.AA en aviso por tormentas, viento, ola rissagas y calor

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Las lluvias, las tormentas, las rachas de viento, los fenómenos costeros, las altas temperaturas y las rissagas pondrán este miércoles en aviso a ocho comunidades autónomas (CCAA) en un día en el que cuatro alcanzarán el nivel naranja por lluvias y tormentas: Baleares, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En Baleares hay avisos naranja por lluvias y tormentas en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Además, se dan avisos amarillos por olas en las cuatro islas; por viento, en Mallorca y Menorca; y por rissagas, en Menorca.

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A su vez, se registran avisos naranja por lluvias y tormentas en Barcelona y Tarragona, y naranja por lluvias en Girona. Asimismo, hay aviso amarillo por lluvias y tormentas en Lleida; por tormentas, en Girona; por viento, en Girona y Tarragona; y por olas, en Girona.

En la Región de Murcia, los avisos naranja por lluvias y tormentas se dan en Vega del Segura; Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas; y el Campo de Cartagena. Además, hay aviso amarillo por lluvias y tormentas en Altiplano de Murcia; y por calor, en Campo de Cartagena y Mazarrón.

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Acabando con los avisos naranja, Alicante tiene uno por lluvias y tormentas. Mientras tanto, Valencia registra otro, pero de nivel amarillo.

Por otro lado, Almería también tiene aviso amarillo por lluvias y tormentas, Zaragoza por viento; y en Gran Canaria y Fuerteventura, por calor.

AEMET ha explicado que el paso del frente dejará una situación de inestabilidad en el tercio norte durante la primera mitad del día, en la que predominarán los cielos nubosos o cubiertos. Por un lado, la predicción recoge precipitaciones débiles o moderadas en la mitad norte y Extremadura. Por otro, apunta a que habrá tormentas y chubascos muy fuertes, incluso de intensidad torrencial y acompañados de granizo, que dejarán acumulados importantes y continuarán durante las horas centrales en Cataluña.

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De acuerdo con el organismo estatal, estas tormentas se extenderán o aparecerán por la tarde con rachas de viento muy fuertes en Baleares, el sureste peninsular y, en menor medida, el sur del sistema Ibérico y otros puntos del sur de Castilla-La Mancha y el este de Andalucía. Mientras tanto, el pronóstico indica que habrá cielos poco nubosos en el oeste e intervalos de nubes medias en el este y sur de la Península.

En lo que respecta a Canarias, se prevén cielos con nubes bajas en la vertiente norte y despejados en el resto. Además, hay posibilidades de que se registren brumas matinales en zonas altas del norte peninsular y en Baleares. Durante esta jornada, se espera que continúe la calima en el archipiélago canario.

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En cuanto a los termómetros, AEMET ha indicado que las máximas descenderán mañana de forma generalizada en la mayor parte de la Península y en los archipiélagos. De esta forma, se registrarán bajadas notables --es decir, de más de 6ºC-- e incluso extraordinarias --de más de 10ºC-- en amplias zonas del nordeste peninsular; y sólo se prevén aumentos en los litorales de Alborán y del sureste y en el oeste de Galicia.

En este día, sólo se superarán los 35ºC en puntos del Guadalquivir, Alborán, Murcia y Canarias. En el otro extremo, la predicción indica que las mínimas también bajarán y que lo harán de forma notable en el sistema Ibérico y los Pirineos, de forma menos acusada en el resto. Se mantendrán las noches tropicales, es decir, aquellas en las que los termómetros no bajan de los 20ºC; en el sur de la Península y en el Mediterráneo.

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Por lo demás, el organismo estatal ha señalado que este miércoles predominará el viento de componente norte en casi toda la Península, flojo o moderado. En el sur y Alborán, el viento será del oeste. Son probables las rachas muy fuertes de cierzo en el Ebro y de tramontana en el Ampurdán y Baleares. En Canarias, soplará el alisio con algún intervalo.