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La inflación industrial de China escala al 3,8% en agosto y el IPC se acelera al 0,8%

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El índice de precios de producción de China se situó el pasado mes de agosto en el 3,8% en tasa interanual, frente a la subida del 3,5% del mes de julio, según los datos de la Oficina Nacional de Estadística de China publicados este miércoles.

De este modo, la inflación industrial de China, que se ha situado ligeramente por encima de lo esperado, encadena seis meses consecutivos de aumentos interanuales, coincidiendo con los meses de conflicto en Oriente Próximo, tras haber registrado bajadas durante 41 meses seguidos.

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La lectura mensual del índice mostró en agosto un incremento del 0,4% respecto del mes anterior tras dos meses de retrocesos, según los datos de la oficina estadística china.

Por su parte, el Índice de Precios de Consumo (IPC) de China registró una subida interanual del 0,8% en agosto, tres décimas más que el dato del mes anterior, y un repunte mensual del 0,4%, rompiendo así con tres meses de retrocesos.

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Los precios de los alimentos disminuyeron un 1,4% interanual en agosto, mientras que los de los productos no alimentarios aumentaron un 1,2%, en tanto que los precios de los bienes de consumo y los de los servicios subieron un 0,8% en ambos casos.

De enero a agosto, el IPC de China promedió un aumento del 0,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

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