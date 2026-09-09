Agencias

La Bolsa de París cae un 1,94 % con el alza del precio del petróleo

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París, 9 sep (EFE).- El principal índice de la bolsa de París, el CAC-40, cayó este miércoles un 1,94 % impactado por el alza del precio del petróleo, al sobrepasar el coste del barril de Brent el umbral de los 100 dólares por las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Al finalizar la jornada, que transcurrió enteramente en terreno negativo, el selectivo parisino se ubicó en los 8.156,67 puntos.

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El volumen de intercambios fue moderado, con operaciones por valor de 3.895 millones de euros.

En cuanto a las cotizaciones, 38 de las empresas del índice terminaron la sesión con pérdidas y solo dos lo hicieron en positivo.

Los mayores retrocesos fueron para el grupo del sector del lujo Kering (-4,97 %), la consultora Capgemini (-4,17 %) y el especialista en sistemas eléctricos Legrand (-3,97 %).

Las dos únicas compañías al alza fueron la petrolera TotalEnergies (0,59 %) y la empresa de servicios de inspección y certificaciones Bureau Veritas (0,14 %). EFE

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