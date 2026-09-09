Aagesen tiende la mano para impulsar el Pacto frente a Emergencia Climática e insta a PP a no apoyar el negacionismo

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La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha hecho un señalado que va a seguir "tendiendo la mano para seguir avanzando" en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. Además, ha instado al PP a "dejar de apoyar el negacionismo". "Dejen de apoyar el negacionismo, dejen de alimentar los bulos y yo voy a seguir tendiendo la mano para seguir avanzando en este pacto de Estado", les ha recriminado.

Así se ha expresado durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de las actuaciones adoptadas frente a la emergencia climática en el marco de las propuestas de un Pacto País y en el contexto de la campaña contra los incendios forestales, así como de la actual situación geopolítica y de los mercados energéticos.

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En ella, Aagesen ha apuntado que el Gobierno iniciará una nueva ronda de contactos con los grupos para avanzar en el Pacto de Estado y ha pedido al PP que nombre un interlocutor. Durante el debate, la vicepresidenta tercera ha cuestionado que los 'populares' "echen en cara" al Gobierno que no actúe contra los incendios.

"¿No saben quién tiene las competencias? Competencias en planificar, en prevenir, en gestión forestal, en supervisar y en implementar. El Gobierno apoya y ha apoyado más que nunca y siempre va a apoyar", ha incidido.

A Vox le ha dicho que "ningún relato político" va a "tapar la dura y cruda realidad" y ha incidido en que el "negacionismo" climático de esta formación provoca que "se dejen cosas sin hacer" como conseguir que los ciudadanos estén menos expuestos a los impactos del cambio climático.

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Ante las menciones de Vox sobre la energía nuclear, pero también por parte de otros partidos como ERC, JxCat, PNV o Podemos, ha recalcado que la aprobación de la prórroga de central nuclear de Almaraz es una decisión "acotada y limitada en el tiempo". "No hay ningún cambio del calendario (de cierre)", ha incidido.

De manera más general, ha admitido que hay que "redoblar esfuerzos" contra los incendios. De hecho, ha apuntado a que esta es una de las razones por las que es "tan importante" contar con un Pacto de Estado.

En este sentido, ha explicado que el Gobierno ha hecho una solicitud de siete nuevos aviones anfibios que llegarán entre 2028 y 2031. "Es importante que independientemente de quién esté gobernando, se apueste por seguir reforzando los medios que dispone la Administración General del Estado", ha subrayado.

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Varias formaciones --ERC, JxCat, PNV-- han manifestado sus reservas con respecto a la posibilidad de que el Pacto de Estado ante la posibilidad de que "intente invadir competencias". "Nada más lejos de ello", ha subrayado.

El portavoz del PP, César Sánchez, ha echado en cara a Aagesen que si "lo único" que tiene para ofrecer a los españoles es "firmar un pacto sin diálogo" es que durante el tiempo que ha pasado desde su presentación el Gobierno "no ha hecho nada" ni "ha hablado con nadie".

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Asimismo, ha recalcado que lo que está en manos del Gobierno y, en concreto, de la propia ministra, es "preparar cada rincón" de España para hacer frente a los impactos del cambio climático. En este sentido, ha recriminado a Aagesen que "no se haya reunido" con ninguna CCAA con un gobierno 'popular'. "La lucha contra el cambio climático se hace con diálogo, con trabajo conjunto, pero no con campañas de adhesión", ha señalado.

VOX PREGUNTA SI EL GOBIERNO PUEDE GESTIONAR ESPAÑA "EN 2026"

El portavoz de Vox, Ricardo Chamorro, ha cuestionado que el Gobierno tenga "grandes planes globalistas" para 2030 y 2050 y se ha preguntado si el Ejecutivo es capaz de gestionar los "riesgos reales" de España en 2026. "Ya hemos comprobado que no", ha criticado.

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Además, ha hecho hincapié en que el sector primario y los trabajadores forestales han realizado "durante décadas" la gestión de combustible en los bosques. Sin embargo, ha dicho que con las políticas del Gobierno han llevado al abandono del mundo rural.

Por otro lado, he recalcado que España no necesita una política energética "subordinada" al dogma climático, sino una seguridad de suministro, competitividad e indepedencia. "Necesitamos energía nuclear, hidráulica, gas, renovables, almacenamiento, cada tecnología debe ocupar el lugar que resulte más útil para España, no el que le reserve un folleto ideológico", ha resumido.

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PSOE PIDE EXPLICACIONES POR LOS GALLARDOS

Por otro lado, la portavoz socialista, María de las Nieves Ramírez, ha lamentado ver "cómo el PP ya no está en los temas de Estado" como el Pacto de Estado que ha defendido la ministra.

A su vez, ha cuestionado la gestión del PP andaluz del incendio de este verano en Los Gallardos (Almería). "¿Qué teme (el presidente autónomico Juanma Moreno y la Junta de Andalucía para no querer dar explicaciones? ¿Qué teme y por qué se opone a la creación de una comisión de investigación?", ha indicado.

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Por su parte, la portavoz de Sumar, Júlia Boada, ha instado a que "sobran papeles y falta acción". Durante su intervención, ha pedido a Aagesen "valentía" con respecto al Pacto de Estado. "Aquí nos tiene si es para avanzar y garantizar una buena vida para la gente de hoy y para las generaciones futuras", ha resumido.

INDEPENDENTISTAS DENUNCIAN LA POSIBLE "INVASIÓN COMPETENCIAL"

Por otro lado, la portavoz de ERC, Teresa Jordà, ha ofrecido coordinación y cooperación en la lucha contra el calentamiento global, pero "invasión competencial, ninguna". Además, ha pedido alternativas industriales para el Camp de Tarragona a las centrales nucleares de Ascó y Vandellós, con empleo, retorno fiscal e infraestructuras.

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La portavoz de JxCat, Pilar Calvo, ha transmitido su desconfianza con respecto a los pactos de Estado del Gobierno "porque acaban convirtiendo esta colaboración en coordinación, en dirección y en orden y en pisoteo de competencias". En lo que respecta a las nucleares, ha advertido que cerrar las centrales catalanas "sin haber hecho los deberes" sería "irresponsable".

BILDU PIDE ACCIÓN; EAJ-PNV, RESPETAR COMPETENCIAS

Por otro lado, el portavoz de EH Bildu, ha instado a la ministra a que impulse un "amplio abanico" de iniciativas que obstaculicen los intereses fósiles e impulsen las soluciones renovables. A su juicio, el Gobierno tendrá que demostrar que es posible garantizar el bienestar para todos dentro de los límites del planeta "sin esperar a quienes sólo ponen obstáculos".

La portavoz de EAJ-PNV, Idoia Sagastizabal, ha recalcado que el Pacto de Estado debe respetar el ámbito competencial. Asimismo, si bien no discute que el Ejecutivo pueda "rectificar" --por ejemplo, con respecto a Almaraz--, ha incidido en que "no resulta responsable cambiar de posición sin explicar qué ha cambiado".

Al igual que la portavoz de EAJ-PNV, el portavoz de Podemos, Javier Sánchez, ha cuestionado por qué el Gobierno está proponiendo un Pacto de Estado con PP y Vox. A su juicio, lo que "funciona" es invertir en prevención, contratar bomberos forestales durante todo el año y poner más medios.

Por su parte, el secretario general del BNG, Néstor Rego, ha reclamado que la Administración gallega tenga todas las competencias, no sólo en medioambiente o política forestal, sino también en la regulación del sector eléctrico o las aguas interiores.

Además, el portavoz de UPN, Alberto Catalán, ha recalcado que "prevenir también con modificaciones legislativas que permitan al medio rural vivir y desarrollarse"; y la de Més-Compromís, Àgueda Micó, ha denunciado que el Gobierno "no haya hecho nada" cuando "todavía no ha terminado la temporada de calor extremo y de incendios y ya empieza la temporada de danas e inundaciones".