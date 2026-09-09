Lomónaco: “No dudé porque sé lo que es el Elche y era un sueño para mí”

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Elche (Alicante), 9 sep (EFE).- El central argentino del Elche, Kevin Lomónaco, afirmó este miércoles, durante su presentación oficial, que no dudó en aceptar la oferta del equipo ilicitano “porque sé lo que es el club” y era un “sueño” para él poder unirse al proyecto deportivo.

El defensa, de 24 años y natural de Lanús, recordó que hay muchos jugadores argentinos en el vestuario, además de los que pasaron por el club en las últimas temporadas.

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“Estoy muy feliz y contento”, añadió el exdefensor de Estudiantes, que ha firmado por cuatro temporadas.

Lomónaco destacó que se encontró en el Elche “un grupo muy bueno en lo humano” y que su objetivo es intentar adaptarse lo antes posible al vestuario.

“Es una Liga dura, pero esto recién ha comenzado. Tenemos con qué para sacarlo adelante”, indicó en alusión al inicio del curso.

El argentino consideró un “honor y placer” ser el relevo de un “jugador histórico” del Elche como el austriaco David Affengruber, traspasado al Fulham, y aseguró que no se toma esta responsabilidad como una presión añadida.

Lomónaco se definió como un jugador “tranquilo con la pelota” al que le gusta “recuperarla rápido”.

“Mato y muero en la cancha por mis compañeros”, añadió el argentino, que admitió que durante el verano tuvo contacto con clubes como el Oviedo o el Betis.

Lomónaco aseguró estar disponible para el partido ante el Athletic Club y confió en que el Elche pueda sacar “ese fuego que tenemos dentro” en las próximas jornadas para revertir la situación.

El central no se marcó otro reto que el colectivo en su primera experiencia en Europa, ya que precisó que “si al Elche le va bien podemos aspirar a los sueños que tengamos cada uno”.