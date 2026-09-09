El hijo de Kimi Räikkönen ficha por el equipo junior de Red Bull en 2027

09/09/2026 El hijo de Kimi Räikkönen (segundo por la derecha) ficha por el equipo junior de Red Bull, acompañado del CEO de la escudería, Laurent Mekies (derecha). DEPORTES RED BULL

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El finlandés Robin Räikkönen, el hijo de 11 años del ex campeón del mundo de Fórmula 1 Kimi Räikkönen, ha fichado este miércoles por el equipo juvenil de la escudería Oracle Red Bull Racing, que ha formado a otros campeones como el neerlandés Max Verstappen o el alemán Sebastian Vettel.

"El joven finlandés pasará a formar parte del programa de desarrollo de pilotos de Red Bull a partir de 2027, que ha ayudado a guiar a numerosos pilotos en su camino hacia la Fórmula 1", informó el equipo en un comunicado.

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Robin Räikkönen es hijo de Kimi Räikkönen, campeón del mundo de F1 en 2007, quien sumó 21 victorias en Grandes Premios y 103 podios a lo largo de 19 temporadas entre 2001 y 2021, y ya ha cosechado éxitos en campeonatos nacionales e internacionales de karting, de Rotax y WSK.

Laurent Mekies, director de equipo y CEO de Red Bull Racing, destacó que el hijo de Räikkönen "ya ha demostrado una habilidad excepcional en el karting". "Su velocidad, su destreza en carrera y su talento natural lo han consolidado como uno de los jóvenes pilotos más prometedores de su categoría", dijo.

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"Al mismo tiempo, impresiona por su madurez, su actitud serena y su clara concentración en la conducción. Nuestro objetivo es formarle paso a paso, sin ejercer ninguna presión innecesaria sobre él. El camino en el mundo del automovilismo es largo, y le daremos el tiempo, el apoyo y los recursos que necesita para desarrollar al máximo su potencial", agregó.

Y es que Red Bull cree "firmemente que el talento" del joven finlandés "puede prosperar" al contar con "el respaldo de las personas adecuadas, la cultura adecuada y el entorno adecuado". "Eso es lo que nos comprometemos a proporcionar a Robin a medida que continúa su desarrollo. Estamos deseando dar los siguientes pasos en su trayectoria junto a Robin y su familia", comentó.

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Mientras que Kimi Räikkönen confesó que está "encantado y emocionado" porque su hijo haya elegido Red Bull para continuar su trayectoria. "Nos han brindado un apoyo increíble a lo largo de todas nuestras conversaciones", desveló.

"Ofrecen un programa atractivo y completo para desarrollar y fomentar el progreso de Robin en los próximos años, y le proporcionarán toda la experiencia necesaria para desarrollar su talento natural, que ha quedado ampliamente demostrado en todas sus competiciones de karting hasta la fecha. El Red Bull Junior Team lleva años cosechando éxitos increíbles·, afirmó.

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Así, el hijo de Räikkönen con solo 11 años entrará a partir de 2027 en un programa por el que han pasado los tetracampeones Max Verstappen (2021, 2022, 2023 y 2024) y Sebastian Vettel (en 2010, 2011, 2012 y 2013).