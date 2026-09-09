Eslovenia defiende elevar la relación con Israel tras el giro propiciado por Jansa

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Las autoridades de Eslovenia han defendido este miércoles elevar la relación con Israel, en la primera visita de un ministro de Exteriores israelí en 16 años, en medio del giro del país tras la vuelta al poder del ultraconservador y populista Janez Jansa.

"Esta visita, la primera a este nivel en 16 años, tiene un importante peso político y simbólico. Tras un período más largo de contactos políticos menos intensos, ha llegado el momento de que Eslovenia e Israel elevemos la colaboración a un nivel superior", ha afirmado el Ministerio de Exteriores esloveno con motivo de la reunión entre el titular de la cartera, Tone Kajzer, y su homólogo israelí, Gideon Saar.

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Desde el Ejecutivo esloveno han señalado como un "paso importante" para revitalizar las relaciones la decisión de Israel de abrir una embajada residente en Liubliana, algo que han aplaudido las autoridades eslovenas.

Eslovenia fue de los gobiernos más críticos de la Unión Europea, junto a España e Irlanda, con el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu por la ofensiva lanzada contra Gaza en respuesta a los atentados de Hamas del 7 de octubre de 2023.

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Bajo el liderazgo del liberal, Robert Golob, Liubliana dio el paso de reconocer formalmente al Estado de Palestina en junio de 2024, siguiendo la estela de España, Irlanda y Noruega, que lo hicieron solo una semana antes.