Vanessa Kerry, nombrada Enviada Especial del Director General de la OMS para la Resiliencia Sanitaria

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha nombrado a la hasta ahora Enviada Especial del director general de la OMS para el Cambio Climático y la Salud, la doctora Vanessa Kerry, como nueva Enviada Especial del doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus para la Resiliencia Sanitaria.

La designación "refleja la evolución natural del trabajo de la doctora Kerry", ha señalado el líder del organismo, quien ha añadido que "su liderazgo al destacar el cambio climático como un problema de salud crítico ha contribuido a impulsar sistemas de salud más sólidos y resilientes". Ahora, en su nuevo puesto, "ayudará a impulsar los esfuerzos de la OMS para garantizar que los países cuenten con la financiación, las alianzas y los enfoques integrados necesarios para afrontar los desafíos actuales y futuros", ha explicado.

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Además, la nueva Enviada Especial para la Resiliencia Sanitaria contribuirá a impulsar una agenda más amplia centrada en la creación de sistemas de salud resilientes, integrados y con partidas económicas estables, capaces de responder a los desafíos cotidianos y a las amenazas emergentes derivadas del cambio climático, las emergencias sanitarias y otros retos globales complejos.

"Me honra continuar mi colaboración con la OMS en esta nueva función", ha declarado Kerry, que ha explicado que la resiliencia "no es un programa aislado, sino la base que un sistema de salud necesita para funcionar a diario y resistir las presiones, ya sea la tensión gradual del cambio climático o el impacto repentino de un recorte presupuestario o una pandemia". "Esta base no se construye crisis tras crisis", por lo que debe hacerse "con el tiempo, invirtiendo en el personal, la financiación y la infraestructura necesarios, gestionados y sostenidos por cada país", ha asegurado.

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En esta línea, y mediante la colaboración con Gobiernos, socios para el desarrollo, instituciones multilaterales, sociedad civil y sector privado, trabajará por sistemas de salud más sólidos y una mayor coordinación y alineación de socios y recursos en torno a las prioridades nacionales. Para ello, concienciará sobre la importancia de invertir en sistemas integrados para la cobertura sanitaria universal, incluso mediante la movilización de recursos nacionales.