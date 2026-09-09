El Escudo de las Américas y el pulso de Trump a China marcan la visita de Rubio a Perú

Guardar

Lima, 9 sep (EFE).- El ingreso de Perú al Escudo de las Américas, la coalición contra el crimen organizado promovida por Donald Trump con gobiernos de derecha de Latinoamérica afines a él, y el pulso entre Estados Unidos y China por la influencia sobre el país andino marcan la visita a Lima que hará este jueves el secretario de Estado, Marco Rubio.

Tras haber visitado en los días previos Colombia y Ecuador, Rubio concluye esta gira de tres días en Perú para reunirse en su capital con su nueva presidenta, la derechista Keiko Fujimori, que ya ha dado pasos para acelerar la inclinación del país hacia la órbita de Trump.

PUBLICIDAD

Incluso antes de iniciar su mandato, Fujimori ya había manifestado su intención de adherir a Perú al Escudo de las Américas, lo que fue confirmado por el propio Rubio el martes, en una columna publicada en el diario peruano El Comercio, con motivo del inicio de su gira suramericana.

Uno de los principales focos de Fujimori es aplacar el auge del crimen organizado que, si bien no registra niveles alarmantes como en otros países, ha experimentado un repunte con la aparición de diversas bandas criminales sobre todo a la minería ilegal y también dedicadas a las extorsiones a negocios y empresas bajo amenazas de muerte.

PUBLICIDAD

La colaboración de EE.UU. en esa materia se hizo palpable la pasada semana con la captura en Bolivia de Jhonsson Cruz Torres ('Jhonsson Pulpo'), máximo líder de la banda criminal Los Pulpos, detenido con colaboración del FBI y de la DEA.

En su columna publicada en prensa, Rubio no dejó pasar que una de las grandes preocupaciones de Trump en Latinoamérica es la creciente influencia de China en Perú, con importantes inversiones como el puerto de Chancay, propiedad de la naviera estatal china Cosco, y el control de empresas claves del sector eléctrico.

PUBLICIDAD

"Los proyectos respaldados por el Partido Comunista Chino pasan por alto los marcos legales de Perú y amenazan la transparencia y la seguridad de los datos", escribió Rubio, en referencia al litigio que mantiene Cosco contra el Estado peruano para que sus tarifas en Chancay no sean fiscalizadas ni controladas por el regulador del país.

Esto motivó una contundente respuesta por parte de la Embajada de China en Perú al asegurar que las inversiones chinas en el país son "transparentes y conforme a la ley" y recriminar que "China nunca ha actuado con cálculos geopolíticos, nunca ha interferido en los asuntos internos de otros países y nunca ha exigido a otros países que tomen partido o elijan un bando".

PUBLICIDAD

"El hemisferio occidental (término usado por EE.UU. para definir a la totalidad del continente americano) no es el 'patio trasero' de nadie. Los países de América Latina tienen el derecho soberano de elegir libremente a sus socios y de desarrollar una cooperación exterior partiendo de sus propios intereses nacionales", señaló la embajada del país asiático.

Todavía está reciente las presiones ejercidas por EE.UU. al Gobierno peruano para adquirir un lote de doce aviones F-16 Block 70 por 2.000 millones de dólares para modernizar su flota de combate, en un proceso donde inicialmente las aeronaves estadounidenses competían con los Rafale franceses y los Gripen suecos.

PUBLICIDAD

También el Gobierno peruano ha recurrido a EE.UU. para un contrato de 3.000 millones de dólares que modernizará la base naval del Callao, la más importante de la Marina de Guerra de Perú.

Y esta misma semana, antes de la llegada de Rubio, el Gobierno de Fujimori suscribió discretamente un memorando de entendimiento con EE.UU. sobre inteligencia artificial (IA), en el que se compromete a "importar y adoptar" sistemas de IA de EE.UU., en detrimento de países "extrahemisféricos" como China. EFE

PUBLICIDAD