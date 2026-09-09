Al menos dos muertos al atacar Rusia un paso fronterizo entre Ucrania y Moldavia

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Kiev, 9 sep (EFE).- Al menos dos personas murieron y otras tres resultaron heridas esta madrugada al atacar Rusia el paso fronterizo de vehículos de Starokozache, en el lado ucraniano de la frontera con Moldavia, según ha informado la Guardia de Fronteras de Ucrania.

Las víctimas son civiles que se encontraban en la zona, ha explicado la fuente, que ha agregado que otras dieciséis personas fueron evacuadas de un autobús que se encontraba en el área en el momento del impacto.

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La nota del Servicio de Fronteras explica también que la infraestructura del paso fronterizo sufrió daños por el bombardeo, que ha obligado a interrumpir el funcionamiento del cruce fronterizo.

El ataque se produce en los días en que decenas de miles de peregrinos judíos de Israel, Estados Unidos y otros países del mundo viajan a través de Moldavia a la ciudad ucraniana de Uman para pasar este fin de semana la fiesta del año nuevo judío junto a la tumba del rabino jasídico Najman de Breslev.

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Todos los viajes a Ucrania han de hacerse por carretera o tren al estar cerrado por la guerra el espacio aéreo del país.

Varios pasos fronterizos entre Ucrania y Rumanía y entre Ucrania y Moldavia han sido atacados en las últimas semanas, coincidiendo con el bloqueo casi total de los puertos ucranianos por los bombardeos constantes rusos.

Algunos de estos puntos fronterizos son utilizados para dar salida al grano que ahora no puede exportarse por mar. EFE