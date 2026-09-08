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Vivienda retira el mapa de la web de Casa 47 tras la denuncia de Sumar de que no reconoce al Sáhara

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El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana retiró a última hora de ayer el mapa visor de la nueva web de Casa 47 tras la denuncia de Sumar de que "vulneraba el derecho internacional" al no reconocer al Sáhara y situarlo como territorio marroquí.

El Ejecutivo presentó este lunes en un acto presidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el portal web de la empresa estatal de vivienda y suelo, que de momento cuenta con 800 anuncios de viviendas disponibles y pronto sumará otras 1.500 repartidas por todo el territorio nacional.

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Tras la presentación de este portal web, tanto Sumar como Compromís denunciaron que el mapa que incluía la web no reconocía al Sáhara e incluía la región dentro de Marruecos, por lo que exigieron su eliminación al considerar que también vulneraba "el compromiso de España" con los saharuis.

En otros medios se ha denunciado además que el mapa de Casa 47 situaba a las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla como territorios en disputa con Marruecos.

Así las cosas, fuentes del Ministerio de Vivienda informaron anoche a Europa Press de que el mapa había sido finalmente retirado.

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