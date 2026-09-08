Una puntada de solidaridad: la moda española se une para ayudar a Venezuela

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Madrid, 8 sep (EFE).- El diseño español se une en "100 metros de moda solidaria por Venezuela", una instalación artística inaugurada este martes en el marco de la semana Madrid es Mod con el fin de recaudar fondos para los afectados por el doble terremoto que azotó al país suramericano el pasado 24 de junio.

La obra está formada por decenas de fragmentos textiles donados por firmas como Dominnico, Mané Mané, Lola Casademunt, María Lafuente, Félix Ramiro, Miguel Marinero, BIMANI o Ana Locking, y dirigida creativamente por la diseñadora Beatriz Peñalver.

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Peñalver fue la encargada de encontrar "un poco un hilo conductor, nunca mejor dicho", y decidió unir las telas a través de un cordón rojo, que para ella es el "símbolo del vínculo de pequeñas aportaciones que hacen una obra más grande", explicó en una entrevista con EFE.

Ante la emergencia creada por los terremotos, el proyecto se materializó en muy poco tiempo. La idea surgió cuando la oenegé Ayuda en Acción se puso en contacto con Peñalver a través de la Asociación de Creadores de España (ACME).

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"Estaban buscando un diseñador que pudiese hacer este trabajo, unificar todas las piezas de distintos diseñadores y enseguida dije que sí", aseguró Peñalver, quien aceptó sin pensarlo.

"Primero porque me encantan los retos y segundo que al final es trabajar con un propósito", detalló.

Durante el mes de agosto la creadora recibió todos los materiales y empezó un proceso creativo complejo debido a la gran disparidad de texturas y estampados.

El montaje final consiste en una cascada de textiles diversos montados sobre una base escalonada y unidos entre sí con un cordón rojo.

"Yo no quería hacer una suma de tejidos, decidí precisamente esto, no uniformarlos. Y el pensamiento que me vino fue unirlos", explicó sobre su concepción de la pieza.

La pieza, titulada "100 metros de moda solidaria por Venezuela", permanecerá expuesta en el Centro Cultural Galileo durante la semana de la moda de la capital española junto a una invitación a los asistentes a realizar una donación económica a través de un código QR.

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El recorrido de esta obra colaborativa no se acaba aquí.

Peñalver advirtió que la pieza "no está terminada" hasta que el público sume sus aportaciones y dejó la puerta abierta a posibilidades a futuro. La creadora destacó que la instalación es desmontable y adaptable, e incluso sugirió que podría mutar: "Igual es que estos tejidos se pueden transformar de otra manera en otras cosas".

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María Díez, responsable de captación de fondos en Ayuda en Acción, explicó a EFE que la organización ya operaba en Venezuela impulsando la inclusión socioeconómica, pero la catástrofe les obligó a readaptarse.

"Cuando pasan situaciones como esta, como la emergencia, toca volver otra vez a recolocar y empezar de base y cubrir cosas tan básicas como el agua, el acceso al agua, la alimentación, incluso la vivienda", declaró.

En Venezuela los sismos dejaron un saldo de al menos 9.509 muertos, 14.239 viviendas con afectaciones moderadas y 11.001 viviendas con daños graves, según el último balance oficial, publicado el 24 de agosto, cuando se cumplieron dos meses de la tragedia.

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bghl/mb

(foto)